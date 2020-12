in foto: Charli e Dixie D’Amelio (Foto: Instagram)

Le sorelle Charli e Dixi D'Amelio continuano a far discutere anche al di là degli sconcertanti risultati che stanno ottenendo in termini di seguito su TikTok. L'ultimo caso che riguarda le due è incentrato infatti sulle vacanze che hanno deciso di trascorrere alle Bahamas insieme ad altri influencer, in piena pandemia globale. Secondo quanto raccolto dall'account Instagram TikTok Room, il gruppo avrebbe passato nelle isole il weekend del 26 e 27 dicembre, mentre le norme anti Covid vigenti in California (dove abitano) consigliano caldamente di rimanere in casa in questi giorni.

Insieme alle sorelle D'Amelio il materiale raccolto da TikTok Room immortala anche altri influencer come Noah Beck, Chase Hudson, Avani Gregg, Madi Monroe e Bryant, ma la notorietà di Charli — che su TikTok conta più di 100 milioni di follower — ha contirbuito a dirigere su di lei la maggior parte dei commenti negativi da parte degli utenti che hanno trovato la scelta di cattivo gusto. Già da solo il periodo di festa e vacanza può inftti escerbare il sentimento di nostalgia nei confronti dell'epoca pre Covid; in più gli Stati Uniti stanno assistendo a un periodo di peggioramento della pandemia che sta colpendo in modo più grave rispetto a molti altri Paesi. E se è vero che le Bahamas non sono una località attualmente considerata come hotspot Covid, d'altro canto lo è invece lo stato della California — dove le strutture ospedaliere sono in pesante affanno.

Le critiche rivolte a mezzo social al gruppo di influecer toccano in maggioranza questi argomenti, ma non solo. Tra i commenti degli utenti non manca chi fa notare come queste persone potrebbero continuare a vivere e guadagnare anche lavorando tranquillamente da casa o pubblicando contenuti preprogrammati, mentre nel mondo reale chi ancora ha un lavoro è spesso costretto a mettere la propria salute a repentaglio uscendo per svolgere le proprie mansioni. Altra aggravante sottolineata dai follower di Charli, Dixi e colleghi è il fatto che — in qualità di influencer — ciascuno di loro contribuisce a orientare il pensiero dei relativi seguaci sulla percezione della pandemia; dovrebbero quindi mostrare una maggiore responsabilità non solo all'interno dei contenuti che pubblicano direttamente, ma anche negli atteggiamenti che hanno in pubblico.