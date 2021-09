Che fine ha fatto Il Biondo Matty, il bimbo di Godo come un riccio: lo svela in un video Il giovanissimo youtuber diventato famoso per un’espressione poi diventata un vero e proprio tormentone sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita: i cinque anni di scuole superiori. Lo ha raccontato nella sua ultima clip pubblicata sulla piattaforma di condivisione in queste scorse ore.

A cura di Lorenzo Longhitano

"Sono tornato e sono cresciuto", così si ripresenta ai suoi fan Il Biondo Matty, giovanissimo youtuber che milioni di persone in Italia hanno conosciuto direttamente o indirettamente per il suo tormentone "Godo come un riccio". Il ragazzo in realtà non ha mai veramente abbandonato il mondo di YouTube e di quando in quando ha continuato a pubblicare nuove clip sulla piattaforma; con l'ultimo video arrivato online nei giorni scorsi però Matty ha voluto fare il punto della situazione sugli ultimi mesi passati, facendo sfoggio di una voce che — nel mezzo della pubertà — ormai non è più quella di quando è diventato famoso.

In effetti l'ultimo capitolo del videoblog di Matty non testimonia un vero e proprio ritorno sulle scene, ma i suoi ultimi aggiornamenti di ritorno dalle vacanze: rientrato verso l'inizio di settembre dalla Moldavia (da dove aveva inviato altre clip), lo youtuber si è poi vaccinato e, dopo aver sofferto lievemente gli effetti del trattamento, ora sta bene. L'aggiornamento che sta provocando più reazioni da parte dei fan del ragazzo però è sul suo futuro: dopo la conclusione dell'avventura alle scuole medie, lo youtuber sta infatti per iniziare le scuole superiori.

Chi segue Matty dal suo primo video virale ricorderà che il tormentone "Godo come un riccio" era nato proprio all'interno di un video nel quale commentava i suoi risultati scolastici, e in particolare un voto in arte che aveva messo la parola fine a un periodo particolarmente negativo; avanti veloce a quasi due anni più tardi, lo youtuber sta iniziando in queste ore un percorso proprio al liceo artistico. Gli auguri per l'inizio di questo nuovo capitolo si sprecano sul canale YouTube del ragazzo: lontano dai fasti del suo video più famoso — forte di 2 milioni di visualizzazioni e centinaia di meme e remix — i suoi oltre 400.000 iscritti continuano a seguirlo tra opinioni sulle serate di Sanremo, video ASMR, commenti alla stagione calcistica e cronache dei suoi risultati scolastici.