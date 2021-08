Chi è DanyTheGaggio, la star di tiktok che imita i bambini e ricrea scene famigliari Dietro ai personaggi del tiktoker si cela Daniele Cabras, ragazzo di 25 anni di Domus de Maria che online si è specializzato in imitazioni, concentrandosi in particolare su situazioni della sua quotidianità famigliare, presente e passata. Tra le sue clip più riuscite ci sono quelle in cui imita linguaggi e abitudini di bambini e ragazzi.

A cura di Lorenzo Longhitano

Accento spiccatamente sardo, volto modificato da un filtro video e gag esilaranti che prendono giocosamente di mira le abitudini e e le manie dei ragazzi dagli 8 ai 14 anni: su TikTok è diventato difficile non imbattersi in uno degli ultimi video di DanyTheGaggio, creator che sulla piattaforma di condivisione sta conquistando centinaia di migliaia di fan proprio con le sue interpretazione del mondo preadolescenziale.

Dietro DanyTheGaggio si cela Daniele Cabras, ragazzo di 25 anni di Domus de Maria che online si è specializzato in imitazioni, concentrandosi in particolare su situazioni della sua quotidianità famigliare, presente e passata. Attivo inizialmente su Facebook e Instagram, Daniele è sbarcato su TikTok quasi immediatamente, ovvero a partire dal 2019. Il suo percorso di crescita lo ha portato a ottenere sul social di origine cinese ben due milioni di fan, tra i quali non mancano quei giovani e giovanissimi che imita nelle sue clip. Gli ultimi video di DannyTheGaggio a diventare virali sono infatti di una categoria particolare – e imitano tutti il linguaggio e il comportamento di bambini e ragazzi nelle situazioni più disparate.

In questi mesi l'accento dei video non poteva che finire sulle ferie estive. I video che raccontano di incontri con ragazzi e bambini, interpretati dallo stesso Daniele, hanno raccolto milioni di visualizzazioni, così come quelli che sul finire di agosto iniziano a raccontare di compiti delle vacanze da finire in tutta fretta e della frenesia da acquisto di astucci e zainetti per il rientro a scuola. Più in generale, per i suoi tiktok Daniele pesca a piene mani dalla sua giovinezza, motivo per cui tra i contenuti che pubblica figurano spesso anche discussioni tra familiari e bisticci casalinghi – in una girandola di personaggi sempre simili tra loro che danno vita a situazioni domestiche capaci di sbloccare i ricordi di milioni di fan.