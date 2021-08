Chi è GrenBaud, l’ultimo fenomeno di Twitch già cantante e idolo di YouTube Il creator milanese attivo nei campi dello streaming e della musica conquista da anni centinaia di migliaia di persone in tutto ciò che fa, e ultimamente – oltre ad aver lanciato il suo ultimo singolo musicale – sta scalando la classifica delle personalità più note e seguite della piattaforma di streaming Twitch.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nella sua biografia si definisce youtuber, tiktoker, cantante e streamer confessando di fare tante cose, ma tutte "rigorosamente male". Eppure la carriera online di GrenBaud, nome d'arte di Simone Buratti, sembra procedere a gonfie vele: il creator milanese attivo nei campi dello streaming e della musica conquista da anni centinaia di migliaia di persone in tutto ciò che fa, e ultimamente – oltre ad aver lanciato il suo ultimo singolo musicale – sta scalando la classifica delle personalità più note e seguite della piattaforma di streaming Twitch.

Le origini su YouTube e la passione per la musica

Simone ha 20 anni e anche se il suo debutto nel mondo delle trasmissioni in diretta su Twitch è relativamente recente, la sua carriera in video prende il via quando è ancora minorenne. Su YouTube il giovanissimo GrenBaud apre il suo canale nel lontano 2014 con un confronto tra Fifa 15 e Pes 15, ma in pochi mesi inaugura quasi per caso un format che lo renderà noto tra i frequentatori più giovani della piattaforma: Come rispondere agli insulti. I suoi video appartenenti a questa serie collezionano milioni di visualizzazioni e lanciano la carriera online di GrenBaud che nel corso degli anni sperimenta altre tipologie di contenuti e si mette in gioco con altre piattaforme e passioni. Il suo percorso nel mondo della musica è iniziato ufficialmente nel 2019 con l'uscita del suo primo singolo, "Prima o poi", proseguendo in crescita fino a oggi: è di poche settimane fa infatti l'uscita del suo nuovo brano, "Panche", che in poco più di 3 mesi ha accumulato più di un milione e 200.000 riproduzioni su Spotify.

Il successo su Twitch

Parallelamente la carriera in video di GrenBaud è decollata anche su TikTok – dove il ragazzo ha oltre 400.000 follower – e soprattutto su Twitch, dove è riconosciuto come uno degli italiani più seguiti nella categoria Just Chatting, dedicata agli intrattenitori e agli streamer che si mostrano agli spettatori senza dedicarsi ad alcun videogioco in particolare. Le dirette di Simone contano ormai una media di quasi 15.000 spettatori, mentre solo pochi mesi fa la cifra era circa della metà e comunque considerevole: il merito è di contenuti coinvolgenti e che spaziano dalle interviste agli scherzi in diretta ad altre personalità del web, ma soprattutto alle incursioni nelle dirette Instagram di influencer e creator, il tutto continuando a interagire con gli spettatori che lo indirizzano spesso nelle sue azioni.