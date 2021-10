Chi è il tiktoker virale che rovescia le salse sul cibo e si mette a ballare Il personaggio che compare su TikTok nelle pagine principali di milioni di persone si chiama John McGinnis ed è un tiktoker canadese che produce da mesi contenuti a tema culinario. La sua fama globale nell’app di condivisione risale però a poche settimane fa, quando ha dato vita a un tormentone che ora reinterpretano in centinaia.

A cura di Lorenzo Longhitano

Fino a poche settimane fa in pochi lo conoscevano, ma da qualche tempo i suoi video si stanno diffondendo online su TikTok raccogliendo apprezzamenti e visualizzazioni, non senza dare vita a degli emuli che hanno iniziato a imitarlo: si chiama John McGinnis e per gli utenti della piattaforma di condivisione cinese è conosciuto come il tizio che cucina e balla, spesso rovesciando salse e sughi sulle pietanze che prepara prima di darsi alla danza.

John McGinnis è un tiktoker canadese che ha iniziato a pubblicare video sulla piattaforma ormai più di un anno fa, nell'aprile del 2020. Nel corso dei mesi ha iniziato ad accumulare seguaci con video a tema culinario, ma è stato solo a settembre di quest'anno che ha unito i temi di cucina e danza in una formula che ha incontrato improvvisamente — complici gli algoritmi di TikTok — il favore di milioni di persone. Nelle clip pubblicate da ormai più di un mese a questa parte McGinnis mostra i piatti che cucina poco prima di mettersi a ballare sulle note del pezzo russo Я буду ебать (traducibile con "farò sesso"): la combinazione tra i due elementi — con l'ingrediente speciale di una salsa sempre diversa colata dall'alto durante i primi secondi — è stata esplosiva, e ha portato alcuni tiktok a superare quota 80 milioni di visualizzazioni.

Proiettato nelle pagine di un numero spropositato di utenti, McGinnis è diventato un'icona della piattaforma che altri utenti hanno voluto prendere a modello per accumulare a loro volta visualizzazioni. Utenti occasionali e tiktoker di professione si sono cimentati con quella che è diventata una vera e propria sfida di reinterpretazione, con centinaia di tentativi all'attivo e centinaia di milioni di visualizzazioni totali.