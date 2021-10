Chi è Piero Armenti, l’imprenditore star di TikTok che racconta quanto costa la vita a New York Anni dopo aver trovato la celebrità online su Facebook proprio con una pagina dedicata alla grande mela, l’influencer ha deciso di colonizzare anche TikTok iniziando a ottenere un certo successo: sulla piattaforma di condivisione cinese ha circa 200.000 follower, ma i suoi video hanno iniziato a diffondersi in modo virale fino ad influenzare anche le clip degli altri creator.

A cura di Lorenzo Longhitano

Occhiali enormi e inconfondibili, r moscia e una rassegna continua e dettagliata dei prezzi di qualunque cosa appaia nei suoi video: anche su TikTok ormai sta iniziando decisamente a farsi conoscere Piero Armenti, giornalista e imprenditore salernitano classe 1979 che è diventato famoso sul web per i suoi racconti dall'estero e in particolare dalla sua città adottiva, New York. Anni dopo aver trovato la celebrità online su Facebook proprio con una pagina dedicata alla grande mela, l'influencer ha deciso di colonizzare anche TikTok iniziando a ottenere un certo successo: sulla piattaforma di condivisione cinese Armenti ha circa 200.000 follower, ma i suoi video hanno iniziato a diffondersi in modo virale fino ad influenzare anche le clip degli altri creator.

Le origini su Facebook

Per gli utenti di TikTok può essere una sorpresa scoprire che prima di invadere i per te sulla piattaforma cinese Piero Armenti aveva già ottenuto un buon successo su Facebook. Armenti era stato inviato a New York dalla testata giornalistica per la quale lavorava, ma ora ci vive ufficialmente dal 2011; da quella data ha iniziato a raccontare la sua nuova città sul social di Mark Zuckerebrg con una pagina ad hoc, Il mio viaggio a New York. Il successo gli ha permesso di trasformare la sua pagina in una vera e propria azienda — prima esclusivamente online e poi con una sede fisica — attraverso la quale organizza viaggi per chi desidera conoscere la città statunitense e scoprirne i segreti.

Quanto costa…

Come molti professionisti dalla carriera già avviata, l'attività di Piero Armenti sui social è diventata così di supporto a quella principale. Su Instagram, dove ha circa 300.000 follower, il 42enne salernitano condivide la sua quotidianità in giro per il mondo (con Italia e USA come tappe ricorrenti) spesso insieme alla fidanzata Martina Maceratesi. Su TikTok la formula che ha scelto è più accattivante: racconta i prezzi di pietanze, servizi, e prodotti quotidiani o insoliti, sia da New York che dalle altre parti del mondo che visita. La formula è inframmezzata da tiktok nei quali Armenti racconta altri aspetti della sua vita o parla in modo più aperto con i fan, ma ha incontrato un certo successo e lo sta premiando con visualizzazioni e nuovi follower a ciclo continuo.