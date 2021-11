Chi è veramente Francis Burgeois, il tiktoker ossessionato dai treni I suoi video sono ormai ovunque sulla piattaforma di condivisione, sono molto facili da riconoscere e hanno trasmesso il suo entusiasmo a milioni di persone.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il suo entusiasmo per locomotive e vagoni è diventato leggendario, tanto da consacrarlo come uno dei fenomeni di TikTok del momento: per la maggior parte degli utenti è semplicemente il ragazzo dei treni che di quando in quando sbuca tra i video che l'app propone tra quelli consigliati, mentre il pubblico più assiduo della piattaforma di condivisione cinese ha imparato a conoscerlo come Francis Burgeois. Di fatto però il vero nome del ragazzo – uno studente di ingegneria di ventun'anni dell'università di Nottingham, nel Regno Unito – è un altro.

Il successo su TikTok

Per chi frequenta TikTok è difficile non essersi imbattuti ultimamente in uno dei video di Francis Burgeois, peraltro parecchio riconoscibili: il ragazzo gira la maggior parte dei suoi contenuti grazie anche all'ausilio di una action cam montata sulla testa, con la quale spesso riprende anche se stesso e la reazione che prova al passaggio dei suoi treni preferiti, appostandosi in attesa del loro passaggio; la distorsione estrema dell'obbiettivo ne curva i tratti somatici fino a stravolgerli, in un effetto comico che è diventato anche un tratto distintivo dei suoi video. Le altre caratteristiche delle clip di Francis Burgeois sono un entusiasmo sopra le righe e una conoscenza enciclopedica per i modelli di veicoli su rotaia nei quali si imbatte.

Il vero nome di Francis Burgeois

Stando a quanto riportato da The Tab, Francis Burgeois è però uno pseudonimo: il nome del canale TikTok che ha accolto ormai più di 1,7 milioni di follower stabili, cela quello di Luke Nicolson. Nome di battesimo o nome d'arte, l'entiusiasmo per i treni di Burgeois sembra comunque del tutto autentico: come ha raccontato a The Face, il suo entusiasmo per i treni nasce da quando era piccolo, ma è stata messa in secondo piano negli anni delle scuole medie fino all'università: "È stato lì che ho voltato pagina e ho permesso alle mie passioni di tornare alla luce: dai fischi al motore, passando per le ruote sui binari: sono suoni terapeutici; le rotaie allineate mi allietano e a un livellio più profondo c'è qualcosa di speciale nel modo in cui la direzione e il percorso di un treno siano predeterminati". Luke riesce sicuramente a trasmettere tutto questo nelle sue clip, che ammassano regolarmente milioni di visualizzazioni e i commenti appassionati di migliaia di fan.