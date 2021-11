Chi sono gli Urban Theory, i maghi italiani del tutting sbarcati su TikTok Il segreto del loro successo è tanto semplice da intuire quanto complesso da padroneggiare, e vale loro clip che vengono viste anche più di 240 milioni di volte.

A cura di Lorenzo Longhitano

Chi su TikTok si è imbattuto in un video di ballerini che muovono mani e dita in modo coordinato e a tempo di musica ha probabilmente visto in azione gli Urban Theory, un gruppo di artisti italiano che ha fatto di questa disciplina una vera e propria arte. Le loro clip si riconoscono da lontano: sfondi poco elaborati e spesso poco illuminati sui quali si stagliano loro e soprattutto le loro braccia e mani, che si muovono veloci per creare figure geometriche a tempo di musica. Il segreto del loro successo è tanto semplice da intuire quanto complesso da padroneggiare, e vale loro clip che vengono viste anche 240 milioni di volte solo dal pubblico della piattaforma.

Lo stile degli Urban Theory

Gli Urban Theory in effetti non sono nati su TikTok. Si sono formati in una scuola di danza hip hop di Vallecrosia, in Liguria, dall'insegnante Jessica De Maria che ha dato vita al progetto insieme ad altri cinque ragazzi – Fabiano Paglieri, Leonardo Sigona, Davide Sala, Riccardo Marano e Lorenzo Piantoni. Il loro stile di esibizione ha un nome preciso: si chiama finger-tutting, ma abbreviandolo si può chiamare anche semplicemente tutting, e consiste proprio nel mettere braccia, mani e dita al centro di movimenti fluidi e coordinati che creino figure geometriche ipnotiche. Proprio il coordinamento tra tutti gli arti messi in campo dai ballerini – insieme ad altri trucchi visivi che aiutano a concentrare l'attenzione su questi elementi – risultano in performance ipnotiche che hanno portato gli Urban Theory a riscuotere un successo dopo l'altro.

Dai talent a Sanremo, passando per Jimmy Fallon e TikTok

A Italia's Got Talent il gruppo ha conquistato la sesta posizione nella classifica finale, ma la visibilità ottenuta li ha portati anche in collegamento con il Jimmy Fallon Show negli stati uniti e dal vivo sul palco dell'ultima edizione di Sanremo. Il loro percorso su TikTok segue una parabola ascendente molto simile. Presenti sulla piattaforma fin dagli albori – nel 2019 – ottengono da subito un buon livello di attenzione, ma le visualizzazioni dei loro video sono lontane dal decollare come successo poi dal 2020 in poi. A oggi le loro coreografie ottengono costantemente milioni di visualizzazioni e il loro seguito sulla piattaforma di condivisione cinese ha superato quota 15 milioni di utenti.