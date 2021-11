Chi sono gli youtuber che si sono sfidati nel derby di YouTube Nello scorso weekend si è giocata la seconda edizione del Derby degli youtuber nella sua versione meneghina. Il match ha visto contrapposte due squadre di youtuber tifosi rispettivamente di Milan e Inter, che si sono sfidate vestendo i colori delle due squadre. Il video che ne è risultato è stato pubblicato proprio su YouTube nella giornata di domenica.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il tifo calcistico è un fenomeno trasversale che coinvolge persone appassionate di qualunque altra attività, e lo stesso vale per i creator che producono contenuti digitali. Dietro a questo assunto si basa il Derby degli youtuber, una iniziativa amatoriale organizzata dal creator Federico Marconi e che ha visto contrapposte due squadre di calcio composte da idoli del web tifosi rispettivamente di Milan e Inter. Il match tra le due squadre si è tenuto sabato scorso, mentre il video che ne è risultato è stato pubblicato proprio su YouTube dove sta accumulando visualizzazioni fin dal momento della pubblicazione.

Le formazioni

La partita che si è giocata negli scorsi giorni è l'ultima di una serie inaugurata ormai nel lontano 2016 e che ha visto contrapposti anche gli youtuber di altre due fedi calcistiche rivali, ovvero Roma e Lazio. La sfida tra Inter e Milan era al suo secondo capitolo: il primo, giocato l'anno scorso, ha visto i rossoneri trionfare ai rigori sui cugini nerazzurri. Quest'anno a indossare i colori del Milan c'erano Muro Rossonero, Zoccolo Duro, Lorenzo Lollo, Yass, Off Samuel, Mirko Nirkiop, Steve, Enry Lazza e Daniele Brogna, mentre per l'Inter hanno giocato Menzo, Luca Nerazzurro, Luca Mastrangelo, Mirko Mengozzi, Gian Luca Rossi, Kun Dispa, Davh, Pierino Pirlasv e Gnabrii Pirlasv.

Il livello della produzione è lontano da quello delle iniziative professionali – anzi ha volutamente le caratteristiche del vlog, con lo stesso match giocato in un centro sportivo locale e una manciata di fan tra il pubblico – ma questo non ha impedito alla clip di raggiungere in questi giorni la prima posizione tra le tendenze di YouTube grazie anche alla cronaca di Marconi al commento del collega youtuber Sickwolf, il contributo dei calciatori coinvolti e all'atmosfera goliardica del match.