Chi sono i ballerini del ballo di Alors on Danse che spopola su TikTok Il video segue il medesimo formato di milioni di altri tiktok ospitati sulla piattaforma, tanto che lo stesso autore ha già confessato che non si aspettava di ricevere tanta attenzione in merito: si tratta di una coreografia semplicissima messa in scena con altri 4 amici su una versione rallentata del brano musicale Alors on danse.

A cura di Lorenzo Longhitano

Su TikTok avviene più spesso che su altre piattaforme: un video apparentemente senza particolari meriti trova l'apprezzamento di un nucleo iniziale di persone che ne individuano il valore, apprezzandolo e ricondividendolo: la clip diventa virale fino ad accumulare milioni di visualizzazioni e diventare un vero e proprio fenomeno che si propaga sulla piattaforma senza che se ne riesca più a tracciare l'origine, o quasi. È quello che è accaduto a un video di meno di 10 secondi che ha superato quota 120 milioni di visualizzazioni in poco più di un mese ed è stato preso a modello in centinaia di altri tiktok in tutto il mondo: si tratta di un ballo realizzato dall'utente @usimmango e dai suoi amici sulle note della hit del 2010 Alors on danse, del rapper Stromae.

Il tiktok record

Il video segue il medesimo formato di milioni di altri tiktok ospitati sulla piattaforma, tanto che lo stesso autore – il diciannovenne statunitense Usim E. Mang – ha già confessato che non si aspettava di ricevere tanta attenzione in merito: si tratta di una coreografia semplicissima messa in scena con altri 5 amici – i tiktoker @Planess, @AaronCantHoop, @Akua, @Tyler e @Bryansanon– su una versione rallentata del brano musicale Alors on danse. Qualcosa nella realizzazione ha però attirato l'attenzione del primo nucleo di utenti che hanno apprezzato il video: in parte è il ritmo del brano, orecchiabile oggi come lo era undici anni fa quando ha debuttato; in parte sono i movimenti dei ragazzi, sincronizzati al millimetro e al centesimo di secondo, che danno vita a una coreografia che dura un baleno ma che per quei pochi momenti riesce a ipnotizzare gli spettatori.

Perché è diventato virale

Il risultato è un'attenzione che poche altre clip hanno saputo generare all'interno di TikTok e in generale online; nei commenti non manca chi si sorprende della viralità del video chiedendosi "perché tutte queste visualizzazioni?", ma la maggior parte degli interventi più apprezzati elogiano la semplicità del video e soprattutto le capacità di coordinamento dei protagonisti, che si muovono all'unisono sulle note della canzone. La clip si è poi diffusa brevemente grazie proprio alla semplicità della coreografia scelta, che ha portato centinaia di altri tiktoker a realizzare la propria versione imitando l'originale: da utenti con un seguito di poche decine di spettatori a veri e propri artisti e influencer – nessuno finora è però riuscito a replicare il successo di @usimmango.

Anche chi non aveva un gruppo di amici con i quali reinterpretare la coreografia ha utilizzato il video per il proprio tiktok: l'opera è stata adottata quasi universalmente come ballo di festaggiamento, per mostrarsi orgogliosi di un obbiettivo raggiunto o felici di un avvenimento positivo. Online sono centinaia anche i video nei quali i protagonisti ballano da soli, mettendo nella didascalia il motivo del loro festeggiamento e utilizzando il tiktok originale come sfondo; tra loro c'è anche il cantautore Jesse McCartney, che