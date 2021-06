La nuova stagione del programma televisivo Temptation Island è alle porte: la prima puntata andrà in onda tra meno di una settimana — mercoledì 30 giugno — e le anticipazioni sugli episodi in arrivo stanno già fioccando da giorni. Una carrellata l'ha già regalata in un'intervista a Fanpage.it l'autrice Raffaella Mennoia, ma tra le novità emerse più di recente c'è la partecipazione alla trasmissione di due tiktoker in veste di tentatori: si tratta di Luca Vetrone e Manuel di Bernardo, entrambi di professione personal trainer ma con profili parecchio seguiti anche sulla piattaforma di condivisione cinese.

All'interno del reality i due ragazzi saranno tra coloro che avranno il compito di far "scoppiare" le coppie presenti, e da questo punto di vista non sono stati scelti a caso. Oltre alle loro carriere nell'ambito di fitness e moda, anche i loro profili social puntano molto su forma fisica e avvenenza, con un seguito di fan che li apprezza particolarmente proprio per questi aspetti.

Sul suo profilo TikTok, Luca Vetrone ha accumulato più di un milione di seguaci. Nato nel 1995, è laureato in Scienze Motorie e Sportive e sulla piattaforma è attivo dal 2019. Parte del seguito acquisito da Luca nel corso dei mesi arriva dal pubblico di Uomini e Donne, dove il ragazzo ha partecipato sempre nel 2019; dall'anno successivo però il ritmo di pubblicazione dei nuovi contenuti è aumentato sensibilmente. Reduce anche da una esperienza a Mister Italia nel 2017, il tiktoker ha impostato il suo profilo in modo piuttosto semplice: lui stesso è il primo ad affermare di vedere l'app come uno svago più che come un lavoro, e nei suoi contenuti racconta la sua quotidianità con un'enfasi particolare sulla sua attività fisica, senza disdegnare di partecipare occasionalmente a trend e sfide.

Il 25enne Manuel di Bernardo è meno conosciuto del collega su TikTok, ma vanta comunque più di 480.000 follower destinati ad aumentare con la partecipazione al programma. In più, rispetto a Luca vanta una carriera in televisione già avviata, avendo figurato come partecipante in diverse trasmissioni delle reti in chiaro nostrane. Nei suoi profili social si definisce modello e influencer, prima che personal trainer, e questa vocazione si percepisce nei contenuti che pubblica online: sui social il ragazzo si esibisce prevalentemente in contenuti di moda dove esibisce abiti e completi, anche se su TikTok — dove è attivo dal 2020 — si presta spesso a balli, challenge e interazioni con i suoi fan.