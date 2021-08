Cicciogamer vuole aiutare Gskianto a dimagrire: “Senza operazione gli restano 2 o 3 anni” Dopo la morte dello youtuber Omar Palermo, il tema dello stile di vita tra gli streamer è tornato d’attualità a causa di un intervento online dello youtuber Cicciogamer, che si è offerto pubblicamente di aiutare un altro collega a perdere peso. Tutto è avvenuto nel corso di una diretta con migliaia di spettatori, e ha già provocato la reazione piccata del destinatario.

A cura di Lorenzo Longhitano

Dopo la morte dello youtuber Omar Palermo – in arte Youtubo anche io – il collega Cicciogamer si era espresso in modo critico nei confronti di alcuni fan di Omar, che a suo dire con il loro atteggiamento non lo avrebbero aiutato a riconoscere la pericolosità della sua condizione. In queste ore però il tema dell'obesità e dello stile di vita tra gli streamer è tornato nuovamente d'attualità a causa di un altro intervento online di Cicciogamer, che si è offerto pubblicamente di aiutare un altro collega a perdere peso: lo youtuber e streamer Gskianto. Tutto è avvenuto nel corso di una diretta tenuta dallo youtuber, e ha già provocato la reazione piccata del destinatario.

L'appello a Gskianto

Il discorso è stato affrontato nel corso di una diretta online con gli spettatori, durante la quale lo youtuber ha lanciato un appello indiretto al collega: "Se GSkianto vuole una mano mi contatti, o comunque lo contatterò io". Cicciogamer si è offerto di "far operare" il ragazzo, probabilmente consigliandogli specialisti che possano aiutarlo nel percorso. Le parole arrivano da una persona che ha affrontato lo stesso tipo di problema, sottoponendosi a un intervento di chirurgia bariatrica e cambiando completamente stile di vita, ma non sono state formulate con il tatto necessario. Dopo aver confessato agli spettatori di essersi messo a disposizione di altri youtuber con le stesse problematiche, Cicciogamer è tornato a parlare direttamente di Gskianto affermando che l'operazione potrebbe essere l'unico modo per garantirgli un futuro in salute: "l'unico modo che ha per non morire entro 2 o 3 anni è di fare l’operazione il prima possibile", ha dichiarato in diretta; "Non gli voglio portare sfiga, mi sembra un bravo ragazzo e se vuole gli do una mano. Però deve volerlo lui".

Leggi anche È morta la piccola Eliza, la bimba di 2 anni che condivideva la sua lotta contro il cancro su TikTok

La risposta dello streamer

Il destinatario non ha reagito nel migliore dei modi, e ha risposto indirettamente a Cicciogamer durante una diretta su Twitch, spiegando che avrebbe apprezzato di più l'offerta se fosse arrivata in privato – magari tramite i messaggi personali di Instagram. "Non c'è bisogno di dirlo pubblicamente, non è che non conosca la mia situazione. E comunque non mi rimangono altri 2 anni, io campo altri 100 anni", ha risposto Gskianto.