Clima, identità di genere, Bitcoin: di cosa abbiamo parlato nel 2021 su Facebook e Instagram Gli sviluppatori del gruppo Meta hanno analizzato le parole che hanno registrato picchi di utilizzo nelle discussioni online sui due social.

A cura di Lorenzo Longhitano

Con la chiusura dell'anno i social network e le piattaforme di condivisione fanno generalmente il punto su quello che i loro utenti hanno pubblicato o apprezzato maggiormente all'interno delle loro app nei 12 mesi precedenti, e il gruppo Meta non fa eccezione. La multinazionale fondata da Mark Zuckerberg del resto include due dei social più frequentati al mondo – ovvero Facebook e Instagram – nei quali quali centinaia di milioni di utenti hanno raccontato e commentato le loro storie o le notizie del momento. Ecco cosa è uscito dall'analisi degli sviluppatori, che hanno isolato le parole che hanno fatto registrare picchi di utilizzo nel 2021 all'interno delle due app.

L'attualità nel 2021 secondo i social

I termini ricorrenti nell'ambito dell'attualità comprendono tematiche ovvie come il vaccino e lo stato di emergenza causato dalla pandemia di coronavirus, insieme ai Bitcoin (la criptovaluta è stata protagonista di un altro anno formidabile), all'ibernazione e al concetto di intelligenza artificiale, forse proprio in relazione all'impiego all'interno dei social come sistema di moderazione dei contenuti.

I temi sociali

Il 2021 – sottolinea il gruppo Meta – è stato anche un anno prezioso per il dibattito sul tema dell'identità di genere: tra le parole più pubblicate e commentate secondo la multinazionale figurano proprio identità di genere, orientamento sessuale, e transfobia. Le discussioni più accese e partecipate in fatto di temi sociali hanno riguardato disabilità, diritti umani, divorzio, femminicidio e genocidio.

La crisi climatica

Anche la salute del pianeta e dei suoi ecosistemi è stata tra gli argomenti di discussione più gettonati nell'anno che si avvia a conclusione. Su Facebook e Instagram hanno abbondato post e commenti sulla sostenibilità – con auto elettriche, risparmio energetico e mobilità sostenibile in testa – e sul futuro del pianeta – con un'attenzione per biodiversità, clima e livello del mare.

Non solo emergenze

Non sono mancate ovviamente discussioni e condivisioni su temi più leggeri. Tra gli artisti e i fenomeni culturali gli interventi hanno spaziato da Banksy all'Eurovision contest, passando per Frida Khalo; tra le mete di viaggio più desiderate ci sono le Eolie e la Costiera Amalfitana in Italia, e Lisbona e Corfù all'estero; nello sport i protagonisti assoluti sono stati i Giochi Olimpici estivi e VIP del mondo del calcio, tra Bonucci, Dybala e Mourinho; la colonna sonora di Storie e Reel su Facebook e Instagram ha incluso invece Cold Heart di Elton John feat. DuaLipa, Finchè non mi seppelliscono di Blanco, La più Bella di Mecna, MAMMAMIA dei Måneskin e My Heart Goes (La Di Da) di Becki Hill.