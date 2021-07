Come chiedere allo smartphone o all’assistente vocale come stanno andando le Olimpiadi Per tenere traccia del medagliere olimpico dalla comodità del divano può bastare la voce gli assistenti vocali domestici più diffusi si sono infatti recentemente aggiornati con la capacità di rispondere alle domande degli utenti sull’esito delle gare e sulla quantità di medaglie vinte dai singoli Paesi.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nella giornata di ieri si sono aperti i giochi olimpici di Tokyo 2020, che vedranno gli atleti di tutto il mondo competere tra loro fino all'8 agosto in 33 sport per aggiudicarsi un totale di 339 medaglie d'oro. Per rimanere aggiornati sui risultati dei nostri atleti e su tutte le notizie che riguardano la competizione il luogo migliore è la sezione di Fanpage.it dedicata alla manifestazione, ma per tenere traccia del medagliere olimpico dalla comodità del divano può bastare la voce: sia l'Assistente Google che Amazon Alexa si sono infatti recentemente aggiornati con la capacità di rispondere alle domande degli utenti sull'esito delle gare e sulla quantità di medaglie vinte dai singoli Paesi fino al momento della domanda: per utilizzarli li si può richiamare dallo smartphone oppure da uno dei numerosi smart speaker messi in vendita sia dal colosso dei motori di ricerca che da quello dell'ecommerce.

Come usare l'Assistente Google per contare le medaglie olimpiche

La casa di Mountain View ha anticipato che nel corso della manifestazione il suo assistente vocale potrà rispondere a diverse domande sulle gare di Tokyo 2020. Attivando l'assistente dallo smartphone o pronunciando la parola chiave Hey Google da un punto in cui un dispositivo Nest possa sentirla, si possono ad esempio avere risultati specifici sulle singole competizioni, come ad esempio "Chi ha vinto le gare di pallavolo femminile alle olimpiadi"; per sapere quali sono i progressi della propria squadra in fatto di medaglie vinte, la domanda da porre è "Quante medaglie ha vinto l'Italia alle olimpiadi".

Come chiedere ad Alexa il programma dei giochi

L'assistente digitale sviluppato da Amazon sembra al momento in grado di rispondere a un maggior numero di domande sulla manifestazione olimpica. Oltre a tenere conto del numero di medaglie vinte complessivamente dagli atleti di un singolo Paese, può dare informazioni speficiche sugli eventi in programma e sugli atleti coinvolti – rispondendo a domande come "Quando è la finale dei 100 metri piani maschile", oppure, "Quando gareggia Federica Pellegrini?". Anche in questo caso per attivare l'ascolto occorre utilizzare la parola chiave Alexa, mentre per i possessori di smart speaker con display o di Amazon Fire Stick è possibile chiedere "Cosa è successo alle Olimpiadi" per vedersi proiettati sullo schermo la cronaca in diretta o una selezione dei momenti più significativi della giornata appena trascorsa.