Com’è diventato Enrico Pasquale Pratticò: la star di YouTube è tornata con nuovi video Enrico Pasquale Pratticò, il fenomeno del web che nel 2014 era diventato famoso su Youtube per un video in cui si presentava come un contadino di un paese in provincia di Reggio Calabria e alla ricerca di una ragazza, oggi ha trent’anni e un suo canale YouTube dove da qualche giorno è tornato a mostrarsi e condividere la sua vita con i fan.

A cura di Clara Salzano

"Questo video spacca!", così esordisce nel nuovo video Enrico Pasquale Pratticò, il fenomeno del web che nel 2014 era diventato famoso su Youtube per un video in cui si presentava come un contadino di un paese in provincia di Reggio Calabria e alla ricerca di una ragazza. Il giovane ragazzo di Motta San Giovanni ha trent'anni oggi e ha un suo canale Youtube dove da qualche giorno è tornato a mostrarsi e condividere la sua vita con i fan.

Enrico Pasquale Pratticò ha un nuovo look e forse anche una ragazza. Nel suo canale Youtube "Enrico Pasquale Pratticò ufficiale", il ragazzo si mostra con i capelli lunghi, la mascherina e nell'immagine principale è in posa accanto a una ragazza bionda (avrà trovato quella "ragazza, magra, bionda e sex" che tanto desiderava qualche anno fa?). Nel 2015 il ragazzo di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, era diventato un fenomeno virale con un suo video di presentazione: "Che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappu ‘a vigna. Sono un ragazzo carino”, in cui si dichiarava alla ricerca dell'amore. Nel 2015 in una lunga intervista con Andrea Diprè aveva confessato di voler incontrare una ragazza. I video di Enrico Pasquale Pratticò avevano dato origine anche a numerosi meme che oggi hanno portato il giovane contadino a creare un canale Youtube per prendere le distanze da tutte le imitazioni.

Nei nuovi video, Enrico Pasquale Pratticò si presenta come "una leggenda", il "dio di Youtube". Le sue frasi più conosciute come "Sono un ragazzo carino e cerco una fidanzata", "Mi dissocio" sono diventati tormentoni stampati su t-shirt, cuscini e portachiavi per i fan. Dopo aver fatto perdere le sue tracce per anni, Enrico Pasquale Pratticò, che ha anche un profilo ufficiale su Instagram seguito da 17.000 followers ma fermo al 2018, si mostra nuovamente da cinque giorni su Youtube in diversi video in cui racconta la sua vita semplice durante l'arco della giornata tra il lavoro in vigna, la tavola e la televisione, sempre desideroso di fare nuove conoscenze e parlare di sé.