Oggi i giocatori di tutto il mondo potranno prenotare le nuove console di casa Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S. Dopo l'apertura dei preordini di PlayStation 5, quindi, anche per la console di Redmond è arrivato il momento di fare i conti con le prenotazioni in vista del lancio che avverrà il prossimo 10 novembre in tutto il mondo. A differenza della console Sony, le due nuove Xbox saranno disponibili per tutti lo stesso giorno, così come i preordini si apriranno nello stesso momento in tutto il mondo. Per questo l'azienda ha pubblicato una guida per consentire a tutti di sapere quali negozi avranno la disponibilità di Xbox al lancio.

Quando si aprono i preorder

In Italia, così come nel resto d'Europa, i preordini si apriranno oggi 22 settembre alle 9 del mattino. I negozi che consentiranno ai clienti di prenotare le nuove console sono il Microsoft Store, Amazon, Mediaworld, GameStop e altri rivenditori selezionati, anche online. Per quanto riguarda il negozio ufficiale Microsoft, i link per accedere ai preordini sono i seguenti: Xbox Series X e Xbox Series S. Saranno disponibili a un prezzo di 499,99 euro per quanto riguarda la più potete Xbox Series X e di 299,99 euro per il modello senza lettore di dischi Xbox Series S.

Le differenze tra Xbox Series X e Series S

Dal punto di vista delle caratteristiche e delle differenze delle due versioni, è bene dire che tutti i giochi di nuova generazione gireranno su entrambe le console. Da un lato la Series X è la top di gamma, dotata di lettore di dischi e di una potenza in grado di riprodurre giochi a 4K nativo fino a 8K. La Series S, invece, è la variante economica sprovvista di lettore di dischi (e basata quindi sugli acquisti dei videogiochi in digitale) e caratterizzata da una potenza di calcolo che le consentirà di far girare i giochi a una risoluzione di 1440p fino a 60 FPS. Insomma, potrete giocare agli stessi titoli ma a una risoluzione inferiore.