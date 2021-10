Come funziona la novità di WhatsApp per dare il voto ai messaggi che ricevi La piattaforma di messaggistica istantanea sta per lanciare una nuova funzionalità con cui l’utente potrà valutare i messaggi provenienti da una particolare tipologia di mittenti. Il sistema non modificherà il tradizionale sistema di sicurezza dei messaggi basato sulla crittografia end-to-end: nessuno potrà venire a conoscenza dell’identità dell’utente che fa ricorso a questa nuova opzione.

A cura di Ivano Lettere

Presto gli utenti di WhatsApp avranno modo di esprimere un giudizio sui messaggi che, più o meno spesso, ricevono dai profili legati alle aziende. Al posto di segnalarlo come spam nel giro di un secondo, senza nemmeno dargli il tempo di prestarsi a una prima lettura, la nuova funzionalità lanciata dall'app di messaggistica offre la possibilità di votare il messaggio ricevuto, valutando in tal modo la qualità dell'approccio utilizzato dall'azienda. Il nuovo roll-out è stato reso noto dai leaker di WABetaInfo e riguarderà sia la versione Android dell'app che quella dedicata al sistema operativo iOS.

Come funziona

La procedura di valutazione non mette in discussione la crittografia dei messaggi. In altri termini, anche in questo caso, l'utente potrà fare affidamento sul fatto che la piattaforma non potrà leggere il contenuto e tantomeno l'autore dello stesso, che rimarrà anonimo. Il senso di questa funzione è rappresentato dalla possibilità di aiutare le aziende a migliorare la relazione che intrattengono con il cliente, evitando di far capolino sulla chat con messaggi fastidiosi e inopportuni. È bene ricordare infatti che dal 2017 le aziende possono comunicare con la comunità del servizio di messaggistica istantanea, inviando ai potenziali clienti le novità dell'ultimo momento, le promozioni ed emergenze relative a transazioni anomale.

La nuova funzione di WhatsApp in arrivo (Foto: WABetaInfo)

D'altro canto, Whatsapp e le realtà i cui messaggi vengono passati in rassegna potranno venire a conoscenza dei risultati generali, da cui emergerà l'efficacia del singola azienda nel fare breccia nel cuore dei consumatori/clienti. Per giudicare un messaggio aziendale basta tenere premuto il dito sul testo ricevuto: si aprirà una finestra da cui si potrà scegliere se "copiarlo", "segnalarlo" o, appunto, "valutarlo" su una scala da zero a cinque stelle. La novità non è ancora approdata sugli smartphone ma lo sarà probabilmente a breve: uno dei prossimi aggiornamenti potrebbe già portarla in dote.