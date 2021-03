La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp viene utilizzata sempre più spesso anche per effettuare chiamate vocali: le comunicazioni avvengono sulla rete Internet e non influiscono sui minuti inclusi nelle offerte telefoniche degli operatori, né richiedono un sovrapprezzo nel caso di contatti da reperire all'estero. Inoltre le chiamate effettuate tramite la piattaforma di messaggistica istantanea si possono registrare in modo leggermente più semplice rispetto alle normali chiamate telefoniche.

Registrare una chiamata WhatsApp con PC o Mac

Il modo migliore per registrare una chiamata audio WhatsApp resta sempre quello di utilizzare un dispositivo esterno. Chi ha un iPhone e un Mac a disposizione può collegare il telefono al computer con il relativo cavo lightning e istruire il Mac a riconoscere iPhone come un microfono. Per farlo è sufficiente aprire Quicktime e creare una nuova registrazione audio dal menù File. Tra le opzioni di registrazione ce n'è una che consente di catturare l'audio generato dal telefono: una volta selezionata e avviata la registrazione, tutto quello che viene riprodotto e registrato da iPhone viene catturato dal Mac, comprese le chiamate vocali su WhatsApp. Tra dispositivi Android e PC dovrebbe essere sufficiente collegare il primo al secondo con un cavo audio e, prima di effettuare la chiamata, avviare la registrazione con un'app come Audacity avendo cura di selezionare il microfono esterno come fonte per la registrazione.

Registrare una chiamata WhatsApp utilizzando l'altoparlante esterno

Il modo meno professionale per registrare una chiamata vocale su WhatsApp è anche il più pratico e semplice: utilizzare l'altoparlante esterno dello smartphone e catturare l'audio con un altro dispositivo esterno, a prescindere dal fatto che siano disponibili cavi di collegamento e relativo software. Lo strumento per la registrazione può essere un computer o un altro smartphoner: deve semplicemente avere un microfono e un'app per la registrazione. Lo svantaggio è che le chiamate vanno effettuate tenendo l'audio a portata di tiro del secondo gadget e non saranno dunque particolarmente agevoli né nitide nel riascolto.

Registrare una chiamata WhatsApp dallo smartphone

Senza computer e cavi a disposizione resta comunque possibile registrare chiamate WhatsApp, a patto però di utilizzare un telefono Android e un'app come Cube Recorder, specializzata nell'intercettare chiamate audio da servizi VoIP come WhatsApp, Messenger e Skype. Il registratore si scarica dal Play Store e richiede numerosi permessi, concessi i quali permette però di captare l'audio delle chiamate in modo abbastanza chiaro. I file vengono salvati nella memoria del dispositivo ed entrambi gli interlocutori risultano registrati. Se Cube Recorder non dovesse funzionare, occorrerà cercare altre app facendo attenzione però al fatto che siano ideate per funzionare con le chiamate VoIP.

Quale che sia il metodo scelto, le avvertenze sono due: avvisare gli interlocutori della registrazione in corso e non diffondere queste ultime a nessuno. Nonostante le soluzioni elencate permettano di effettuare registrazioni di nascosto, divulgare il materiale ottenuto senza il consenso di tutte le parti coinvolte costituisce un illecito. Esistono casi in cui la legge prevede la diffusione di conversazioni registrate, ma in linea generale l'audio registrato da una chiamata WhatsApp deve rimanere privato.