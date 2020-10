A partire da oggi i telefoni Android si renderanno più utili nei confronti di chi ha problemi di udito. Una nuova funzionalità annunciata in queste ore consentirà agli smartphone di mostrare delle notifiche ogni volta che nei dintorni vengono captati suoni che potrebbero richiedere l'attenzione dell'utente, come l'abbaiare di un cane o un allarme. La novità ha debuttato sui telefoni Pixel e su un un numero di dispositivi ancora limitato, ma dovrebbe presto arrivare su tutti gli smartphone con il sistema operativo Google.

Il sistema è stato integrato all'interno di Trascrizione Istantanea, un'app che è già scaricabile da tempo dal Play Store di Android e che utilizza il microfono per trascrivere in tempo reale tutto ciò che viene detto da chi è a portata di microfono. L'app mantiene a disposizione le trascrizioni per una durata massima di tre giorni, e all'interno riesce anche a distinguere una varietà di suoni ambientali come versi di animali, risate e applausi. L'ultima novità presentata da Google si basa proprio sull'isolamento dei suoni ambientali, è stata battezzata Notifiche audio e quando percepisce un suono che può richiedere attenzione agisce in due modi: invia una notifica sullo schermo del telefono, e salva l'evento all'interno di uno storico che può essere consultato in ogni momento.

Notifiche audio distingue 10 suoni differenti: rilevatori di fumo e antincendio, sirene, acqua che scorre, urla, telefoni che squillano, versi di infanti, campanelli, cani che abbaiano, persone che bussano a una porta e segnali acustici provenienti dagli elettrodomestici. Per ciascun suono il telefono rilevato può vibrare in modo da attirare subito l'attenzione dell'utente, che può così leggere cosa sta succedendo nei dintorni. Non tutti gli smartphone Android possono già contare su Notifiche audio all'interno dell'app Trascrizione Istantanea: per sapere se il telefono è compatibile basta scaricare l'app e cercare la relativa funzione all'interno delle impostazioni.

Per tenere costantemente in funzione le abilità di trascrizione del telefono (ed eventualmente le nuove notifiche) basta invece recarsi tra le Impostazioni del telefono e cercare la sezione relativa all'Accessibilità: qui è sufficiente attivare Trascrizione Istantanea tra i servizi che hanno il permesso di rimanere sempre attivi.