Su TikTok ha iniziato a diffondersi una serie di video in cui i protagonisti sembrano usciti da un film di animazione Pixar in 3D: il volto presenta occhi enormi e gli altri elementi caricaturali tipici dei personaggi di questi film, eppure dietro ai volti che sembrano modellati digitalmente ci sono i proprietari degli account che ridono e parlano facendo muovere la bocca all'alter ego che li rappresenta. Le clip che stanno spopolando sulla piattaforma di condivisione sono l'opera di uno speciale filtro in realtà aumentata, che però su TikTok è impossibile da trovare perché arriva da un'altra app ormai meno nota, l'app di messaggistica effimera Snapchat.

Cos'è il filtro Pixar che spopola su TikTok

Non è la prima volta che Snapchat finisce al centro di una tendenza su TikTok, anzi: dopo aver raggiunto il culmine della sua popolarità l'app di messaggistica si è trasformata in una piattaforma per lo sviluppo di filtri fotografici avanzati, puntando su creatività e intelligenza artificiale per realizzare maschere, effetti e modifiche in tempo reale che diventano regolarmente virali sulle piattaforme social più usate. È accaduto con il filtro che cambia genere ai protagonisti, con quelli che invecchiano e ringiovaniscono i soggetti e in almeno una decina di altri casi nati prevalentemente dal team di sviluppatori interno a Snapchat. Nonostante l'app dia agli utenti la possibilità di creare filtri personalizzati, anche l'ultimo effetto che sta spopolando su TikTok è stato creato all'interno dell'azienda: si chiama Cartoon 3D Style e si può trovare facilmente tra i filtri dell'app.

Come trovare e usare il filtro su Snapchat

Il primo passo per utilizzare il filtro su TikTok è dunque quello di installare Snapchat ed effettuare l'iscrizione al social. A questo punto, toccando la lente di ingrandimento in alto a sinistra nella schermata principale, si può cercare proprio la stringa "Cartoon 3D Style" nell'apposita casella e toccare il primo risultato di ricerca che appare alla voce Lenti. Il filtro funziona immediatamente in diversi modi: toccando il tasto di scatto cattura una fotografia dei soggetti modificati; tenendo premuto il pulsante fa partire un video di pochi secondi che termina con il rilascio del tasto, e premendo il pulsante Rullino applica gli algoritmi a una fotografia già scattata all'interno della galleria. Al termine dell'operazione è possibile condividere il risultato su Snapchat oppure salvarlo nel rullino del dispositivo: l'opzione da scegliere è quest'ultima, in modo che il contenuto si possa poi caricare su TikTok per stupire gli altri utenti.