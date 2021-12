Con Amazon Alexa puoi parlare con Babbo Natale: ecco come fare Dall’inizio di dicembre è possibile chiedere ai dispositivi compatibili con Alexa di parlare con Babbo Natale per ascoltare curiosità sulla festività del 25 dicembre.

A cura di Lorenzo Longhitano

Con l'avvicinarsi del Natale nel mondo della tecnologia si moltiplicano inesorabilmente le iniziative che aiutano utenti e clienti delle grandi aziende del settore a entrare in contatto con lo spirito delle festività. Il colosso dell'ecommerce Amazon non fa eccezioni, e da poche ore ha attivato una nuova funzionalità all'interno del suo assistente digitale Alexa, che permette di usare gli smart speaker e smart display Echo o gli altri prodotti compatibili per parlare direttamente con la voce di Babbo Natale.

Cosa serve per parlare con Babbo Natale tramite Alexa

La novità è disponibile dall'inizio del mese sui prodotti della gamma Echo e Fire TV: dagli smart speaker della linea principale alle versioni compatte Echo Dot, passando per gli smart display della linea Echo Show. Gli altri prodotti che possono far parlare direttamente Babbo Natale attraverso Alexa sono i dispositivi smart compatibili con l'assistente digitale e provvisti di altoparlante, come impianti Hi-Fi e speaker connessi. L'alternativa più semplice è utilizzare un qualunque smartphone installando l'app Alexa scaricabile gratuitamente dagli store digitali di Google e Apple, ma ricordando che in ogni caso per usufruire del servizio è necessario aprire un account Amazon.

Le frasi di attivazione

Il canale di comunicazione va attivato con alcune frasi di attivazione specifiche. Pronunciando ad esempio "Alexa, fammi parlare con Babbo Natale" si attiva la skill che proprio con la voce di Babbo Natale condivide curiosità sulle festività. "Alexa, quando manca a Natale" attiva ugualmente la novità e fornisce un semplice conto alla rovescia corredato da una nuova curiosità ogni giorno. Con "Alexa, dov'è Babbo Natale" si possono ricevere informazioni specifiche sulla sua attuale posizione nel mondo. Per entrare nello spirito della ricorrenza si può infine utilizzare la frase "Alexa, metti musica di Natale", e attendere che l'assistente digitale riproduca un brano tra quelli a disposizione nel catalogo dei maggiori servizi di streaming precedentemente legati all'account Amazon.