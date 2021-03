Negli ultimi anni il Festival di Sanremo ha saputo rinnovarsi proponendosi in modo sempre più diretto anche al pubblico giovanile, e questa edizione non farà eccezione. Per questo motivo gli organizzatori hanno pensato di riproporre a poche ore dall'inizio della manifestazione una iniziativa che l'anno scorso ha avuto molto successo su Instagram: si tratta di Canta Sanremo, un filtro fotografico da usare nelle Storie per mostrarsi ai follower come sul palco dell'Ariston.

Cos'è il filtro Canta Sanremo

Per differenziarsi dalla versione dell'anno scorso il filtro è stato battezzato Canta Sanremo vol.2, ma in sostanza è lo stesso prodotto già visto in azione l'anno scorso. Utilizzarlo visualizza un microfono in sovrimpressione rispetto al soggetto inquadrato, ma soprattutto proietta un cartello animato sopra la testa che sceglie una canzone casuale tra quelle del repertorio del filtro, iniziando a riprodurne la melodia (le canzoni proposte fanno parte del repertorio storico di Sanremo, e comprendono tra le altre anche il brano vincitore dell'ultima edizione, ovvero Fai Rumore di Diodato); il protagonista del video deve poi cantare la canzone proposta accompagnato dalla melodia proveniente dal filtro. La clip che ne risulta può poi essere pubblicata nella sezione Storie dell'app.

Come si usa il filtro Canta Sanremo su Instagram

Trovare il filtro Canta Sanremo è facile: basta innanzitutto visitare il profilo Instagram ufficiale della manifestazione, ovvero @sanremorai. Tra i link proposti nella biografia c'è anche quello relativo al nuovo filtro in realtà aumentata: seguire il collegamento porta alla relativa pagina, dove Canta Sanremo si può salvare tra i filtri preferiti per recuperarlo velocemente quando serve. Per utilizzarlo una volta selezionato, basta tenere premuto il pulsante di scatto inquadrando il soggetto del video per tutto il tempo desiderato: il cartello visualizzerà la canzone da intonare e al termine dell'esibizione scatterà un applauso dal pubblico.