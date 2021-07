Cosa dice la canzone su Jeffrey Bezos, il tormentone sul CEO di Amazon che spopola su TikTok Intitolata semplicemente Bezos, l’ha composta e cantata il comico statunitense Bo Burnham e sta facendo il giro del web grazie a una base elettronica accattivante e a un testo non particolarmente difficile da ricordare nel quale è pronunciato a ripetizione Jeffrey Bezos, il nome e il cognome dell’imprenditore.

A cura di Lorenzo Longhitano

Mentre il multimiliardario Jeff Bezos si prepara per il suo viaggio nello spazio a bordo della navicella News Sheperd costruita dalla sua azienda Blue Origin, su TikTok e sugli altri canali social si sta diffondendo in modo virale una canzone che lo vede protagonista. Intitolata semplicemente Bezos, l'ha composta e cantata il comico statunitense Bo Burnham e sta facendo il giro del web grazie a una base elettronica accattivante e a un testo non particolarmente difficile da ricordare nel quale è pronunciato a ripetizione Jeffrey Bezos, il nome e il cognome dell'imprenditore.

Cosa dice Bezos, il tormentone musicale sul fondatore di Amazon

La canzone si compone di una prima porzione caratterizzata da vero e proprio testo, che introduce sarcasticamente il magnate dell'ecommerce chiamandolo con il nome esteso di Jeffrey e dandone alcuni cenni biografici introduttivi: "CEO, imprenditore nato nel 1964, Jeffrey Bezos. Il seguito prosegue nel medesimo solco lodando ironicamente le doti imprenditoriali del fondatore di Amazon e Blue Origin: "Jeffrey, puoi farcela, mostraci la via, metticela tutta; spiegaci perché, mostraci come; guarda da dove sei arrivato e guardati ora". E poi, in una escalation nonsense: "Zuckerberg, Gates e Buffet sono dei dilettanti, bevi il loro sangue, falli tuoi".

Da dove arriva la canzone

Il pezzo non è un'opera diventata virale dal nulla. Si tratta di uno spezzone musicale proveniente dallo speciale comico Bo Burnham Inside, realizzato dall'autore statunitense per Netflix. Nell'opera, della durata di circa un'ora e mezza, sono presenti numerosi pezzi musicali composti e cantati dal comico l'anno scorso, nel pieno della pandemia di Covid-19. Da White Woman's Instagram a Sexting, gli argomenti trattati nei pezzi presenti all'interno dello speciale sono tutti critiche che affrontano temi attuali con l'arma dell'ironia, e Bezos – in quanto uomo più facoltoso in un mondo che accentra sempre più ricchezza nelle mani di sempre meno persone – non fa eccezione.

La sua adozione in massa su TikTok non ha però le caratteristiche della contestazione: semplicemente, Burnham ha realizzato un brano dal ritmo coinvolgente con un testo che ha saputo fare breccia nei gusti del pubblico della piattaforma di condivisione video cinese. I video che al momento utilizzano la traccia sono più di 230mila, e insieme hanno rastrellato decine di milioni di visualizzazioni.