Cosa fare se il tuo account Instagram viene hackerato o disattivato Alcuni degli iscritti colpiti recentemente da questo problema raccontano di aver perso l’accesso alla loro pagina e che quest’ultima è contestualmente sparita dalla faccia di Internet; altri riferiscono semplicemente di non essere più riusciti ad accedere al loro account che però online è ancora presente ma privo delle fotografie e dei contenuti originali.

A cura di Lorenzo Longhitano

Stanno aumentando nelle ultime settimane le segnalazioni di utenti Instagram che si sono trovati improvvisamente espulsi dal loro account o con il profilo disattivato. Alcuni degli iscritti colpiti raccontano di aver perso l'accesso alla loro pagina e che quest'ultima è contestualmente sparita dalla faccia di Internet; altri riferiscono semplicemente di non essere più riusciti ad accedere al loro account che però online è ancora presente ma privo delle fotografie e dei contenuti originali. Quale che sia la situazione è importante sapere come proteggere al meglio l'accesso al proprio profilo e recuperare velocemente l'accesso a Instagram nel caso in cui quest'ultimo venga sottratto.

Attiva l'autenticazione a due fattori

Un consiglio che vale sia per Instagram che per qualunque altro servizio online che prevede questo metodo di protezione. L'autenticazione a due fattori protegge gli account anche in caso un hacker ne venga a sapere la password: il sistema richiede infatti l'immissione di un codice numerico che la piattaforma può inviare via SMS o fornire attraverso un'app separata. Su Instagram questa funzionalità si attiva dalla sezione Privacy delle impostazioni dell'app.

Salva i codici di backup

Chi attiva l'autenticazione a due fattori ha a disposizione un numero limitato di "super codici" – delle stringhe numeriche che l'app consiglia di trascrivere in un luogo sicuro. Questi codici si possono utilizzare per accedere a Instagram in condizioni di emergenza, o quando non c'è campo per ricevere l'SMS con il codice inviato dal social. Un'altra occasione in cui questi codici tornano utili è però durante un attacco hacker che ingolfa il sistema di invio dei messaggi di testo – motivo per cui andrebbero comunque tenuti sempre a portata di mano.

Leggi anche Instagram ha un font segreto: ecco come funziona Papyrus e come fare ad attivarlo

Non usare app esterne

Un altro aspetto in comune a molte segnalazioni è l'utilizzo di app esterne che promettono servizi come la visione delle storie in formato anonimo. In questi casi i rischi che vengono corsi sono due: che i dati inseriti all'interno di queste app vengano utilizzati per sottrarre l'accesso al proprio profilo, e che i gestori di Instagram blocchino per primi gli account per violazione dei termini del servizio.

Come recuperare un profilo Instagram disattivato

In caso un profilo finisca disattivato o il proprietario ne risulti espulso, è comunque possibile contattare i gestori dell'app per tentare di riaverlo indietro. Se le normali procedure di recupero password e i nuovi tentativi di accesso non vanno a buon fine, gli esuli possono provare a fare riattivare il loro profilo inviando una segnalazione a questa pagina: in pochi giorni il sistema avvierà una procedura di verifica che solitamente comprende l'invio di un video-selfie, per verificare l'identità del proprietario dell'account. Una volta portata a termine la procedura, l'account dovrebbe tornare nelle mani del proprietario.