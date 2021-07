Cosa paghi quando vai nello spazio: ecco gli extra inclusi nel prezzo del biglietto Poter acquistare un biglietto per lo spazio resterà un privilegio per multimilionari ancora per parecchio tempo, ma per tutti coloro che stanno pensando a mettere da parte i risparmi di una vita per un’esperienza spaziale di poche ore (o addirittura pochi minuti) è bene sapere cosa è incluso nel prezzo oltre al titolo di viaggio.

A cura di Lorenzo Longhitano

Un biglietto per un viaggio spaziale non è come un normale biglietto per un mezzo di trasporto pubblico. Del resto, se anche i biglietti aerei danno diritto a extra come trasporto bagagli, pranzo a bordo e dotazione di accessori, non può sorprendere che un'esperienza costosa e fuori dal comune come lasciare il pianeta Terra non dia diritto a servizi e trattamenti aggiuntivi per i passeggeri. Cosa di preciso è incluso nel prezzo pagato dai passeggeri in realtà dipende dall'azienda scelta.

Il viaggio con Virgin Galactic è tra i più economici: gli ultimi biglietti erano stati venduti a 250.000 dollari ma gli analisti sono convinti che alla riapertura delle vendite il prezzo salirà almeno a 300.000. Oltre alla possibilità di volare nello spazio, il costo copre il costo della tuta spaziale che sarà indossata durante l'esperienza e un programma di addestramento leggero durante il quale i passeggeri verranno informati sul programma di volo e preparati a quel che li attende.

I biglietti per i viaggi Blue Origin saranno più costosi, anche se al momento non è chiaro quanto. L'unico titolo di viaggio venduto finora è stato smerciato al termine di un'asta ed è costato ben 28 milioni di dollari, ma quando il gruppo inizierà a vendere biglietti su base regolare il prezzo crollerà drasticamente. Per il momento, incluso nel prezzo ancora da scoprire, è incluso il pernottamento nel luogo di lancio della navicella e un addestramento di due giorni che simulerà la missione vera e propria, permetterà ai passeggeri di sapere in anticipo come entrare e uscire dal portello e insegnerà loro a muoversi in condizioni di microgravità.

Di tutt'altro livello – anche dal punto di vista economico – sono invece le missioni organizzate appoggiandosi a SpaceX e alla Stazione Spaziale Internazionale. Il programma messo in piedi da Axiom che debutterà nel 2022 costerà a ciascun passeggero la somma astronomica di 55 milioni di dollari, che però rappresentano una sorta di tariffa all-inclusive di ciò che sarà messo a disposizione nello spazio e sulla Terra: dall'addestramento al supporto medico, passando per un totale di otto giorni a bordo della stazione orbitante comprensivi di abiti e provviste di cibo, aria e prodotti per l'igiene personale.