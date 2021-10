Cosa significano i codici errore di Dazn e come risolverli Chi sta avendo problemi con lo streaming di Dazn nelle ultime settimane ha imparato a conoscere i codici di errore che l’app restituisce quando le trasmissioni non procedono come dovrebbero. Alcuni di questi errori si possono risolvere, altri servono solo a identificare un problema da riportare poi all’assistenza clienti. Ecco i codici più frequenti, cosa significano e come risolverli.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nelle ultime settimane sono stati molti gli appassionati di calcio che si sono imbattuti in problemi con lo streaming delle partite su Dazn e app che non funziona. I disagi riscontrati durante i match di Serie A — come successo per Samp-Napoli e Lazio-Torino — includono spesso veri e propri errori che causano l'interruzione delle trasmissioni e la visualizzazione di una schermata che descrive brevemente il problema accomunandolo a un codice numerico. I codici errore più frequenti in queste settimane sono stati il 10_005_001, il 10_000_000 e gli sconsolanti 55_007_002 e 003 che imputano il problema a Dazn.

Il gruppo ha messo a disposizione degli utenti una guida per risolvere i codici errore, o almeno per tentare una soluzione nel caso in cui i disservizi non siano causati da problemi all'infrastruttura Dazn: ecco cosa significano i più comuni e come risolverli.

Cos'è l'errore 10_000_000 di Dazn

È una delle tipologie di errore più frequente perché indica un problema generico sulla piattaforma; per questo motivo le indicazioni per la soluzione sono altrettanto generiche. Dazn consiglia di:

Aggiornare la pagina

Cambiare browser o dispositivo per la visione

Svuotare la cache dell'app o del browser

Riavviare app, browser o dispositivo

Come risolvere l'errore 10_005_001 di Dazn

In questo caso il problema identificato è con la connessione Internet, motivo per cui è necessario capire se la causa sia il dispositivo o la rete di casa, oppure il fornitore di servizi. Per arrivare alla risposta i passi proosti sono i seguenti:

Visitare il sito www.fast.com e verificare che connessione Internet sia funzionante al meglio

Connettere il dispositivo via cavo anziché in wireless

Ridurre il numero di gadget collegati alla medesima rete WiFi

Riavviare il router e il dispositivo

Utilizzare una connessione diversa (magari passando temporaneamente a quella cellulare)

Cosa sono gli errori 65-003-400, 65-067-400, 65-003-404, 65-069-404, 11-003-011, 11-064-011 e 11-012-012 di Dazn

Chi ha problemi nella riproduzione dei video può imbattersi in uno di questi errori. Fortunatamente, stando a Dazn, si tratta di disagi dovuti al fatto che si sta utilizzando una vecchia versione dell'app o perché il video va aggiornato. Per portare alla situazione alla normalità occorre:

Provare a guardare un altro video e poi tornare al precedente

Ricaricare il sito di Dazn sul browser o riavviare l'app

Aggiornare il browser o l'app all'ultima versione disponibile

Gli errori 55-007-002 e 55-007-003

Chi visualizza questi errori resta con ben poco da tentare. Il sito di Dazn non fornisce indicazioni in merito, e la schermata che li mostra afferma chiaramente che i tecnici del gruppo stanno "lavorando per risolvere il problema al più presto", scusandosi per l'inconveniente. Una vecchia versione della guida di Dazn ora non più raggiungibile fa riferimento all'errore 55-007-000 come a un errore relativo all'impossibilità di caricare pagine o sezioni del sito o dell'app. Per tentare di risolvere questi problemi i passi sono:

Chiudere e riaprire l'app o il sito

Riavviare il dispositivo

Tentare di risolvere i problemi di connessione come indicato per l'errore 10_005_001.

Come molti tifosi hanno sperimentato nel corso delle ultime settimane, seguire questi passi non porta necessariamente a una soluzione dei problemi, ma consente di rivolgersi all'assistenza clienti sapendo di aver fatto tutto il possibile per gestire la situazione in autonomia. Non è un caso che l'ultimo passo proposto dalla guida dell'azienda a ciascuno dei codici errore sia proprio quello di contattare il servizio di supporto tecnico.