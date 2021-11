Cosa sono i codici numerici che appaiono durante le partite di Dazn I codici di numeri e lettere non appaiono solo nelle partite dell’emittente in streaming, e soprattutto non sono legate a disguidi o problemi di trasmissione: si tratta di una soluzione tecnica adottata nella trasmissione di eventi a pagamento anche da Sky e altre emittenti in tutto il mondo con uno scopo ben preciso.

A cura di Lorenzo Longhitano

Tra i problemi e le bizzarrie che gli abbonati Dazn hanno raccontato nel corso delle scorse settimane (si va dai disguidi in fase di riproduzione delle partite alla trasmissione di programmi televisivi di altre emittenti) ce n'è uno che è destinato a non sparire: si tratta dei codici alfanumerici che compaiono sullo schermo durante i match. Queste stringhe di numeri e lettere accompagnano la visione degli eventi e sono stati spesso segnalati come un disguido da risolvere, ma in realtà hanno una funzione precisa nel contesto delle trasmissioni e non verrano eliminati neppure quando il gestore riuscirà a risolvere completamente i problemi lamentati dai tifosi nella visione delle partite.

A cosa servono i codici di numeri e lettere su Dazn

I codici in questione non sono particolarmente invadenti: appaiono e scompaiono in porzioni sempre diverse dello schermo e guardando il televisore da una certa distanza si notano poco; utilizzare un tablet o comunque sapere della loro esistenza può però distrarre dalla partita e influire sul senso di coinvolgimento del match. Nonostante questo Dazn, insieme a Sky e altre emittenti nel resto del mondo, ha deciso di inserirli ugualmente nei match per contrastare il fenomeno della pirateria.

Una soluzione di compromesso

I codici in questione sono infatti dei watermark, ovvero dei marchi identificativi che l'emittente mescola insieme al flusso originale della partita, generandone uno diverso per ciascun singolo abbonato. Ogni utente che visualizza un determinato evento vede un codice alfanumerico diverso. Dazn, Sky e gli altri soggetti che utilizzano questo sistema di trasmissione tengono traccia dei codici associati ai singoli utenti con uno scopo ben preciso: se una partita appare su un sito web pirata, basta leggere il codice per capire chi la sta replicando illecitamente utilizzando il proprio abbonamento. In questo modo l'emittente può interrompere l'erogazione del servizio all'utente in questione e la visione del contenuto da parte di persone che non hanno pagato l'abbonamento.