Cosa sono i regali che puoi comprare nei video su TikTok Nei commenti su TikTok, solo per alcuni creator, sono apparsi dei “regali” che è possibile acquistare attraverso le monete della piattaforma (e quindi soldi veri) in maniera simile a quanto avviene durante le dirette. Si tratta di una novità che la piattaforma sta sperimentando per consentire ai tiktoker di guadagnare dai loro video.

A cura di Marco Paretti

Se usate TikTok potreste esservi accorti che nel menu dei commenti, solo per alcuni creator, sono apparsi dei "regali" che è possibile acquistare attraverso le monete della piattaforma (e quindi soldi veri) in maniera simile a quanto avviene durante le dirette. Si tratta in effetti di una novità che la piattaforma sta sperimentando e che consente ai creatori di guadagnare regali (e soldi) anche dai video normali e non solamente dalle live. Il funzionamento, però, è del tutto simile a quello dei video in diretta: gli utenti selezionano un regalo a seconda del prezzo che vogliono pagare e inviano una "mancia" al creator.

Per farlo gli utenti devono avere almeno 18 anni, ma in questo momento la funzione è ancora in fase di test. Ciò significa che, a differenza delle live, i regali nei video possono essere attivati solamente da una piccola cerchia di creator su TikTok, mentre al resto del pubblico resta solo la possibilità di acquistarli sotto ai video di questi tiktoker. Insomma, per il momento si tratta di una funzione disponibile per pochi, ma che però vedono tutti all'interno della sezione commenti dei fortunati.

Le icone dei regali disponibili per l'invio sono visualizzabili in cima alla finestra che si apre una volta selezionata l'icona dei commenti e corrispondono a differenti donazioni che poi verranno versate nelle casse del creator sotto forma di diamanti, poi convertibili in denaro vero. I regali non sono gli stessi delle live ma si differenziano per due motivi: da un lato sono diversi gli elementi che contraddistinguono gli adesivi, mentre dall'altro il loro costo è leggermente più basso, forse per consentire agli spettatori di offrirli a più tiktoker. Resta da capire quando questa funzione sarà disponibile per tutti: al momento i metodi di guadagno ufficiali presenti su TikTok restano i regali nelle live e il fondo creator che paga a seconda delle visualizzazioni.