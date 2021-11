Cosa sono le spiegazioni dei nomi di Urban Dictionary diventate virali su social e TikTok Il fenomeno sta diventando virale su Instagram, Twitter e TikTok, ma ha un’origine precisa e ben poco affidabile dal punto di vista etimologico.

A cura di Lorenzo Longhitano

Scoprire e condividere il significato del proprio nome con gli amici può nutrire la propria curiosità e il desiderio di sentirsi al centro dell'attenzione, ma quello che si sta diffondendo sui social in questi giorni è qualcosa di leggermente diverso: da qualche giorno ormai nelle Storie di Instagram, su Twitter, su TikTok e su altre piattaforme stanno infatti moltiplicandosi gli interventi di utenti che ripubblicano la spiegazione del loro nome raccogliendola però dal sito web Urban Dictionary. Le definizioni fornite dal portale sono tutto fuorché etimologicamente accurate, ma stanno comunque raccogliendo un successo virale.

Cos'è Urban Dictionary

Come suggerisce il nome stesso, il portale web Urban Dictionary è una sorta di glossario di tutti i termini e le locuzioni utilizzati nei contesti meno formali: slang e neologismi, ma anche parole ed espressioni ancora non accolte nei dizionari tradizionali, trovano tutte posto in questa banca dati compilata dagli utenti. Quest'ultimo aspetto ha fatto in modo che negli anni il dizionario si popolasse anche di definizioni non strettamente legate allo scopo del progetto, tra le quali spiccano parecchie spiegazioni di fantasia relative ai nomi propri, che gli autori descrivono come fossero voci di un vocabolario, elencandone le caratteristiche principali.

I significati di fantasia

Anziché andare alla ricerca della radice etimologica dei nomi, le definizioni di Urban Dictionary finiscono generalmente a descrivere la personalità delle persone che lo portano. E dal momento che le descrizioni ospitate sono tutte per lo più lusinghiere, finiscono ciclicamente per essere ricondivise da qualcuno sulle proprie pagine social. Quello che sta succedendo in questi giorni è proprio un episodio di questo tipo, diventato virale grazie a una iniziale ondata di ricondivisioni provenienti dalla prima manciata di utenti che ha riscoperto il sito.

Il precedente su TikTok

Nei mesi scorsi (con tracce che risalgono fino al 2019) qualcosa di simile era successo anche su TikTok, ovviamente sotto forma di challenge: la sfida prevedeva di navigare sul sito e di cercare la voce inerente la propria data di nascita, per poi raccontare ai follower il contenuto della voce in questione. Il fenomeno aveva preso il nome di Urban Dictionary Challenge, ma quello che sta accadendo in questi giorni è sostanzialmente la stessa cosa.

Come leggere il significato del tuo nome

Posto che nelle spiegazioni fornite su Urban Dictionary c'è spesso poco di scientifico, in molti stanno decidendo comunque di ricondividere quanto letto solo per il gusto di farlo. Lasciarsi coinvolgere del resto non è difficile: basta digitare su un motore di ricerca il nome del portale seguito dal nome proprio interessato. Il primo risultato è solitamente quello giusto, e si può condividere sui social catturando la schermata o con l'apposito pulsante di condivisione in alto a destra rispetto alla definizione.