Cosa sono questi nuovi adesivi comparsi su Instagram

A cura di Lorenzo Longhitano

In questi giorni su Instagram sono comparsi in evidenza tre nuovi adesivi tra quelli che gli utenti possono applicare alle Storie, ma il social non ha fatto annunci al riguardo lasciando gli iscritti a chiedersi quale sia il loro significato e perché si trovino così in evidenza all'interno dell'app. La risposta è semplce: quest'anno il 2 novembre ha marcato l'inizio del Diwali, o Dipavali – una delle ricorrenze più importanti della tradizione indiana che si festeggia per cinque giorni tra il mese di ottobre e quello di novembre; Instagram ha voluto omaggiare le comunità religiose che la festeggiano nel mondo con una serie di illustrazioni realizzate dall'artista locale Neethi.

Come usare i nuovi adesivi del Diwali

Le illustrazioni in questione sono proprio quelle che si trovano tra le storie di Instagram e che molti utenti stanno utilizzando per i propri contenuti in queste ore. Trovarle è semplice: basta accedere alla modalità Storie e scattare una foto, per poi passare all'applicazione degli adesivi. I tre sticker appariranno in evidenza nella prima riga, sopra a quelli comunemente visualizzati dalla piattaforma, pronti per essere aggiunti alla storia in fase di pubblicazione.

Cosa succede usando gli sticker

Gli adesivi del Diwali non sono come tutti gli altri e nascondono una funzione speciale: utilizzandoli, la storia che li vede per protagonisti viene condivisa presso i follower anche in una speciale storia multi-autore chiamata appunto Diwali, nella quale vengono raccolte tutte le storie che utilizzano gli sticker e che i follower possono vedere. Se due o più utenti seguiti hanno utilizzato questi sticker, le loro storie saranno insomma legate insieme all'interno di un'unica raccolta che celebra la festività. Quest'anno il Diwali culmina con il giorno del 4 novembre e termina il 6 novembre: gli sticker e le storie legate agli adesivi rimarranno probabilmente in evidenza fino a quella data.