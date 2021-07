Cosa vuol dire “Biglietti prima del milione” su TikTok Come avviene anche su altre piattaforme, non sempre però quello che viene pubblicato tra i commenti ai video di TikTok ha un senso costruttivo ai fini delle conversazioni che si svolgono sul social: è il caso di “Biglietti prima del milione”, una espressione nella quale si sarà imbattuto chiunque abbia frequentato TikTok, senza necessariamente afferrarne il significato.

A cura di Lorenzo Longhitano

Uno degli aspetti più appassionanti di TikTok sono le conversazioni che si svolgono tra i commenti ai video pubblicati dai creator più seguiti: veri e propri universi paralleli in cui gli spettatori si scambiano pareri e comunicano tra loro esperienze legate ai contenuti pubblicati. Come avviene anche su altre piattaforme, non sempre però quello che viene pubblicato in queste sedi ha un particolare senso costruttivo ai fini delle conversazioni che si svolgono sul social: è il caso di "Biglietti prima del milione", una espressione nella quale si sarà imbattuto chiunque abbia frequentato TikTok, senza necessariamente afferrarne il significato.

Dove si legge "Biglietti prima del milione"

C'è un luogo particolare nel quale è possibile trovare questi commenti, che sono formulati sempre in italiano: si tratta di clip particolarmente virali, dai contenuti divertenti che hanno rastrellato un numero di visualizzazioni impressionante. Il motivo è semplice: il commento è un riferimento diretto proprio al successo del tiktok che è stato commentato. Chi commenta "Biglietti prima del milione" sotto a un video sta insomma scommettendo che il contenuto diventerà virale a tal punto da venire visualizzato più di un milione di volte. Il messaggio insomma è una testimonianza del fatto che l'utente in questione è un vero fan dell'autore della clip: è stato tra i primi a credere nel successo del video perché segue in prima persona il creator in questione, e non perché il contenuto gli è stato proposto dall'algoritmo di TikTok quando già era diventato virale.

Messaggi simili risultano spesso tra quelli in evidenza perché vengono apprezzati da molti degli utenti che si imbattono nei commenti solo dopo il milione. Nel lasciare il loro like, questi spettatori acquistano simbolicamente un biglietto e riconoscono all'autore la lungimiranza di aver azzeccato la previsione. In realtà nella maggior parte dei casi non serve troppa preveggenza per accorgersi della viralità di un contenuto: su profili come quello di Khaby Lame i video superano quota un milione di visualizzazioni in pochi minuti. In queste situazioni il messaggio serve semplicemente a vantarsi bonariamente con gli altri utenti di aver visto per primi la clip in questione.