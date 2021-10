Cos’è il nuovo adesivo Tocca a te che è comparso nelle Storie di Instagram Instagram sta sperimentando con un nuovo adesivo che rischia di moltiplicare sensibilmente i contenuti pubblicati nella sezione Storie del social. Il nome scelto è Tocca a te, e permette di chiedere ai follower di rispondere alle proprie Storie con un contenuto video o fotografico dello stesso tema.

In questi giorni su Instagram sta capitando a molti utenti di imbattersi in alcune Storie pubblicate dai contatti con una nuove tipologia di adesivo che reca la dicitura Tocca a te, preceduta da una richiesta che può cambiare di volta in volta. Si tratta di un esperimento da parte degli sviluppatori del social, che dà agli utenti la possibiltà di chiedere ai loro follower cosa stanno facendo, mostrandolo in quell'esatto momento: l'adesivo non è ancora disponibile ovunque, ma il suo funzionamento è semplice.

Come funziona l'adesivo Tocca a te

Per chi decide di impiegarlo nelle proprie Storie, il nuovo sticker Instagram si trova insieme agli altri adesivi che è possibile applicare a questi contenuti (se non figura nella lista, vuol dire che per averlo a disposizione occorrerà attendere ancora qualche giorno o qualche settimana). Utilizzarlo permette di chiedere ai follower di rispondere alla Storia in questione con un'altra Storia: pubblicare la foto della propria domenica mattina e legarla all'adesivo è un invito per i follower a pubblicare foto della loro domenica mattina.

Per chi trova l'adesivo nella Storia di un utente, significa che l'autore vuole confrontarsi con i suoi follower e ricevere risposte su un contenuto in particolare: può essere il pasto serale, l'outfit del sabato sera, l'ora del tramonto, il proprio animale domestico o l'ultimo libro iniziato — l'adesivo Tocca a te contiene le istruzioni date dall'autore e un pulsante che, se premuto, porta direttamente gli utenti alla schermata delle loro Storie per pubblicarne una nuova; quando questo accade, il nuovo contenuto include un collegamento alla Storia originale, e il suo autore viene notificato all'interno dell'app.

Storie che rimandano a Storie

La novità non è ancora arrivata ovunque: si tratta di una funzione in fase di test che sta però iniziando a coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti, e che potrebbe moltiplicare sensibilmente il numero di contenuti pubblicati su Instagram. In modo diverso rispetto alle domande, il nuovo adesivo spinge direttamente i follower a pubblicare Storie che poi vedranno anche i loro follower, i quali potranno sentirsi invitati a fare lo stesso, e così via.