Cos’è la notifica apparsa su Google che arriva dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

In queste ore gli utenti Google stanno ricevendo in primo piano sulla pagina del motore di ricerca una notifica che fa rifermento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Come anticipato dal testo della notifica, il messaggio riporta un estratto del provvedimento CV194 che è possibile ingnorare oppure leggere cliccando su un link contenuto nella finestra di dialogo. La lettura è completamente opzionale ma la pubblicazione non è una iniziativa della casa di Mountain View, bensì un obbligo imposto all'azienda proprio dall'AGCM in merito a indagini svolte sul servizio di archiviazione online Google Drive.

L'istruttoria dell'Antitrust

L'inizio della vicenda risale alla fine del 2020, quando l'autorità antitrust nostrana ha aperto un'istruttoria nei confronti dei servizi di archiviazione Google Drive, Apple iCloud e Dropbox per scoprire se le condizioni contrattuali imposte agli utenti contenessero clausole vessatorie e costituissero dunque un esercizio di pratiche commerciali scorrette. Le clausole in questione vedono le aziende declinare parecchie responsabilità sull'erogazione dei servizi offerti: tutte e tre si riservano il diritto di sospendere, interrompere e modificare l'offerta dei loro spazi di archiviazione in cloud senza dover garantire l'integrità dei file stoccati sui loro server. Il lavoro dell'antitrust era volto a scoprire se queste condizioni costituissero uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi nei confronti del consumatore

L'azione contro Google, Apple e Dropbox

Il lavoro dell'AGCM è giunto al termine in questi giorni, riconoscendo che effettivamente le offerte dei tre servizi garantivano a questi ultimi eccessive libertà – tra le quali qualla di modificare unilaterlamente alcune condizioni contrattuali – e un esonero di responsabilità in caso di perdita dei dati archiviati; il tutto avviene inoltre in lingua inglese, e può rendere ancora più difficile agli utenti capire in anticipo a cosa stanno aderendo quando acconsentono a usufruire del servizio. L'Antitrust non ha comminato sanzioni ad alcuna delle tre multinazionali cui fanno capo i servizi in questione, ma ha imposto loro di pubblicare sui propri siti il testo del provvedimento che riconosce come vessatorie le clausole contrattuali adottate finora.

Google pubblica il testo del provvedimento

È quello che sta succedendo in queste ore sulle pagine Google di browser e smartphone. All'interno del documento è possibile leggere il testo del provvedimento