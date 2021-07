Crea un filtro che tatua una svastica sul braccio, ma per Instagram non viola le regole La creatrice del filtro si è difesa spiegando che in molte culture la svastica ha una connotazione positiva, e di averla inserita insieme ad altre rappresentazioni che veicolano messaggi del medesimo tenore. Il contenuto è stato però criticato a tal punto da portarla a modificare il filtro per rimuovere il simbolo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Quello dei contenuti che incitano all'odio è un problema comune a tutte le piattaforme social, motivo per cui ciascuna di queste realtà dovrebbe pensare a contromisure adeguate in risposta al fenomeno. Instagram sembra avere ancora problemi in merito: sul social network negli scorsi giorni ha infatti acquistato trazione un filtro fotografico che applica ai protagonisti diversi tatuaggi in tempo reale, compreso quello di una svastica. Il contenuto è stato criticato a tal punto da portare la creatrice dell'effetto a modificarlo per rimuovere il simbolo considerato offensivo, il tutto però senza che i moderatori dell'app intervenissero a priori né a posteriori.

Le prime denunce in merito al filtro in questione sono arrivate dagli utenti Instagram che vi si sono imbattuti. Il prodotto si chiama Old School, si può reperire ancora adesso tra i filtri fotografici dedicati alle storie di Instagram e utilizza intelligenza artificiale e fotocamera del telefono per applicare in tempo reale dei motivi grafici sulla pelle dei soggetti inquadrati. L'effetto è quello di tatuaggi che ricoprono ogni parte del corpo, anche se tra le grafiche – hanno fatto notare gli utenti – è nascosta in modo inequivocabile anche una svastica. In una delle storie Instagram, l'utente Sabrina Zohar ha raccontato la vicenda e ha chiesto a tutti i suoi 17.000 follower di spargere la voce, ma le segnalazioni sono arrivate anche da altri account. L'accusa è che il simbolo in questione sia associato alla tragedia del nazismo e al più recente riaffiorare di fenomeni di antisemitismo in tutto il mondo.

La creatrice del filtro si è difesa spiegando che in molte culture e religioni la svastica ha una connotazione positiva, e di averla inserita nel suo filtro insieme ad altre rappresentazioni che veicolano messaggi del medesimo tenore. A prescindere dal suo significato originario però, l'esperienza del nazismo ha modificato per sempre l'interpretazione della svastica nei confronti di molte delle persone che la vedono, e continua dunque a simboleggiare violenza e intolleranza in molte parti del mondo.

Instagram avrebbe dovuto per lo meno bloccare il filtro in fase di approvazione chiedendo alla creatrice di eliminare l'elemento controverso, ma questo non è successo. A rimediare ci ha pensato l'autrice in prima persona: al posto della svastica, la versione attuale del filtro Old School proietta sul braccio un semplice cerchio.