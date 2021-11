Da dove arriva e cosa significa Helikopter, Helikopter, l’ultima canzone virale su TikTok I video che la utilizzano sono quasi un milione, e le visualizzazioni totali superano i video di almeno un ordine di grandezza. Ecco a chi è dedicato il brano.

A cura di Lorenzo Longhitano

Tra i fenomeni musicali più in voga del momento su TikTok si è imposta nelle ultime settimane una hit dalla melodia orientaleggiante che si sta facendo riconoscere principalmente per i primi versi, che recitano "Helikopter, Helikopter". Vuoi per il ritmo trascinante, vuoi per la tipologia di video che si sta legando a questo audio, la canzone è diventata sostanzialmente ubiqua all'interno del social: i video che la utilizzano sono quasi un milione ma come avviene spesso per canzoni in lingua diversa dall'inglese nella maggior parte dei casi gli autori non conoscono il vero significato del testo.

Da dove arriva Helikopter, Helikopter

Che la canzone ormai virale su TikTok non sia in lingua inglese è facile da capire. Per la precisione si tratta di Helikopter, un pezzo del 2015 interpretato in croato dal cantante bosniaco Fadil Fazlija e arrangiato dal compositore serbo Aleksandar Kobac. Il brano parte con il cantante che esclama proprio i due versi che danno il titolo alla canzone, con il rumore di un elicottero in volo sullo sfondo; questo aspetto, unito al ritmo e alla melodia della canzone, è bastato a scatenare la fantasia dei tiktoker che utilizzando l'audio hanno realizzato per lo più clip nelle quali volteggiano o fanno volteggiare oggetti come le pale di un elicottero.

Il significato del testo

Considerato che l'audio è stato utilizzato centinaia di migliaia di volte e ascoltato decine di milioni di volte, si può ipotizzare che la maggior parte dei tiktoker che vi si sono imbattuti non conosca il vero significato della canzone – anche perché l'estratto replicato nei video si ferma molto presto rispetto all'intera canzone, più o meno a questo punto:

Helikopter, helikopter

Para kofer, para kofer

Helikopter, helikopter

Saljem ako treba

ovvero

Elicottero, elicottero,

una valigia piena, una valigia piena,

Elicottero, elicottero,

Se serve spedirò

Il resto del brano chiarisce come il brano sia una canzone d'amore dedicata a una donna "di bellezza senza pari", per la quale "non c'è tesoro né prezzo" che l'autore non pagherebbe per avere con sé. Nell'economia del brano l'elicottero in questione serve proprio a questo: a "gettare dal cielo" una "valigia piena di denaro" – tutto quello che serve affinché la destinataria del brano si decida ad "aprire la porta di casa" all'autore.