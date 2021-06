Su TikTok non mancano le tendenze che prevedono di reinterpretare brani di successo reinterpretandoli a modo proprio oppure in uno stile ben preciso. L'ultima canzone che si sta diffondendo in questo modo in Italia si distingue per due aspetti ben precisi: il primo è il fatto che nei video collegati figurino anche genitori o nonni dei tiktoker che decidono di partecipare alla tendenza; il secondo è un testo dal vocabolario piuttosto colorito in contrapposizione ai soggetti che si trovano a recitarne i versi. Il brano in questione è Effe, del rapper romano Nicolò Rapisarda – in arte Tony Effe.

Fondatore della Dark Polo Gang, il trentenne Tony Effe ha dato il via alla sua carriera da solista poche settimane fa, proprio con l'album che contiene la traccia in questione. Untouchable – questo è il nome dell'album – sta riscuotendo un buon successo di pubblico e recensioni positive, e attraverso l'ultima tendenza di TikTok sta diffondendosi in modo virale attraverso un pubblico ancora più vasto rispetto al normale bacino degli amanti di trap e hip hop. Nella tendenza nata sulla piattaforma di origine cinese, i partecipanti leggono semplicemente i versi che compongono il ritornello della canzone, spesso senza accompagnamento musicale e a volte con la collaborazione di ospiti d'eccezione: i genitori o i nonni.

Quel che scatena l'effetto straniante nei video che ne risultano non è solo la presenza di ospiti lontani dalla fascia angrafica che compone il bacino d'utenza di TikTok, ma anche il testo che questi si prestano a recitare. Effe tratta infatti di alcuni temi ricorrenti nel mondo della musica trap, ovvero droga, lusso, sesso e armi intrecciati senza troppe censure nella narrazione di uno stile di vita sopra le righe; nel ritornello questi elementi figurano quasi tutti.