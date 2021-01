Da oggi i dipendenti di Google hanno un sindacato globale che li rappresenta con i vertici dell'azienda in tutto il mondo: si chiama Alpha Global e unisce gli sforzi dei lavoratori del gruppo Alphabet provenienti da dieci Paesi, compresa l'Italia. La costituzione di Alpha Global rappresenta il più recente passo di un processo costituito da processi e conflitti durato in realtà molto tempo e culminato poche settimane fa con la costituzione della Alphabet Workers Union negli Stati Uniti e in Canada.

L'annuncio lo ha dato il nuovo ente appena costituitosi, con un comunicato nel quale promette sostegno a tutti i lavoratori che desidereranno aderirvi. Lo scopo è quello esercitare pressioni nei confronti del colosso sia nei i temi che riguardano l'etica, che ovviamente in quelli che toccano i diritti dei dipendenti. Dalla libertà di espressione all'interno dell'azienda al trattamento dei contenziosi al suo interno tra management e dipendenti, passando per le applicazioni etiche dell'intelligenza artificiale: Alpha Global desidera confrontarsi con il colosso rappresentando tutte le categorie di lavoratori che vi hanno a che fare, che siano programmatori o moderatori; dipendenti assunti direttamente da Google o contractor, indipendenti o al lavoro per la società per tramite di altre aziende.

Il segretario generale dell'unione sindacale globale UNI con la quale Alpha Global è affiliata ha sintetizzato con queste parole l'importanza del risultato che ha pochi precedenti nelle aziende della Silicon Valley: "I problemi di Alphabet e creati da Alphabet non sono limitati a un solo Paese, e devono essere affrontati su scala globale. Il movimento avviato dai tecnici e dai lavoratori di Google è di ispirazione, stanno utilizzando la loro forza collettiva non solo per migliorare le proprie condizioni di lavoro ma anche per prendere di petto problemi sociali causati da una concentrazione sempre crescente di potere nelle grandi aziende".