Da oggi puoi inserire link nelle Storie di Instagram (anche se hai meno di 10.000 follower) Dopo l’addio allo Swipe Up, Instagram mette i link alle pagine esterne a disposizione di tutti gli utenti del social network. La funzionalità finora era riservata a una ristretta cerchia di influencer, aziende e account verificati, ma ora si apre a tutti e in particolare a una galassia di creator di piccole e medie dimensioni.

A cura di Lorenzo Longhitano

Da oggi tutti gli utenti di Instagram potranno pubblicare link all'interno delle Storie. Lo ha annunciato Instagram nelle scorse ore, parlando in un aggiornamento che sarà reso disponibile gradualmente ma globalmente, per tutti gli utenti. La decisione può sembrare una semplice modifica a una funzionalità già presente nel social, ma in realtà è uno dei cambiamenti più gravidi di potenziali conseguenze mai fatti dalla piattaforma negli ultimi mesi.

Fino a questo momento infatti la possibilità di portare gli utenti di Instagram fuori da Instagram era un privilegio concesso a pochi, e per la precisione a influencer o brand con più di 10.000 follower, account verificati e inserzionisti; i gestori di Instagram del resto hanno un interesse economico tangibile nel mantenere gli utenti con gli occhi incollati all'app, e le possibilità di farli uscire dal flusso di foto e video generato dalla piattaforma era dunque ridotta a casi eccezionali. Con la mossa di oggi Instagram si apre in particolare a una galassia di piccoli creator che finora non hanno potuto comunicare in modo del tutto libero con i loro follower – mostrando ad esempio progetti o prodotti che non fosse possibile comprendere nei formati dei contenuti previsti da Instagram.

Cambia il ruolo dei link in bio

Fino a oggi le persone che desideravano mostrare ai propri follower altri aspetti della loro attività online con dei collegamenti esterni avevano una sola possibilità di farlo: i link in bio, collegamenti a pagine web esterne posizionati nell'unico punto in cui Instagram li ha finora ammessi – ovvero le biografie che compaiono sotto al nome degli utenti. Questo stato di cose è perdurato per anni, e ha fatto sì che nascessero o proliferassero vere e proprie sotto-piattaforme dedicate con un singolo scopo: creare pagine di destinazione per i link in bio che funzionassero da biglietti da visita, con ulteriori link al loro interno che portassero i visitatori a tutte le altre destinazioni desiderate.

Come inserire link nelle Storie Instagram

Ora tutto questo sarà possibile in modo contestuale, all'interno di ogni singola Storia che lo richiede. Per inserire un link in una Storia basta realizzare il contenuto e poi corredarlo del relativo adesivo Link, che apparirà all'interno dell'app dopo la ricezione dell'aggiornamento. Le tempistiche precise variano per ciascun utente, ma la novità sarà messa presto a disposizione di tutti.