Dagli incendi in Australia fino alla pandemia di Covid, passando per quarantena, presidenziali e TiKTok. È il videogioco sul 2020, un inaspettatamente divertente gioco a scorrimento laterale che è possibile giocare gratuitamente online. Si chiama "2020 Game" ed è disponibile sul web, dove è possibile rivivere l'anno appena passato attraverso un videogioco ben costruito, pieno di creatività e anche a tratti divertente, nonostante le tematiche trattate siano piuttosto serie.

Per completarlo sono necessari solamente una decina di minuti, ma il titolo è stato sviluppato in maniera molto intelligente da Max Garkaviyy, che lo ha messo a punto in sei mesi. Ogni livello del gioco si basa su uno degli eventi che hanno caratterizzato il 2020, con anche una piccola interruzione che sottolinea l'esplosione che ha caratterizzato TikTok negli ultimi mesi. Il tutto è arricchito da una grafica vecchio stile e da una scelta musicale che accompagna perfettamente l'esperienza di gioco.

Così, tra il salvataggio di un Koala e una fila al supermercato, il 2020 torna a raccontarsi in questa inedita versione videoludica che propone ai giocatori una interessante stilizzazione del 2020, dove il crollo della borsa diventa una pioggia di azioni da schivare e le frasi delle videochiamate ("Mi senti?", "Sei in muto") diventano nuvole su cui saltare per schivare le particelle di coronavirus. Poi, finalmente, arriva il vaccino con cui distruggere le particelle e arrivare alla fine dell'anno. E poi? "Il 2021 sarà migliore" dice il protagonista, prima di svelare quello che lo attende: una apocalisse zombie e la visita degli alieni. Tanta ironia, quindi, per un piccolo gioco che prova ad alleggerire il peso di un anno estremamente difficile per tutti. Potete giocarlo gratuitamente dal sito dello sviluppatore.