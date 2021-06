Il successo dei Måneskin dopo il successo clamoroso all'Eurovision Song Contest di quest'anno sta portando la band romana a farsi conoscere in tutta Europa e non solo: con oltre 22 milioni di ascoltatori su Spotify il gruppo rappresenta la realtà più italiana più seguita nel mondo nel panorama musicale, e l'ultima loro apparizione non potrà che aumentarne l'attrattiva: le quattro rock star sono state infatti recentemente ospiti di Nikkie de Jager, youtuber olandese attiva nel settore beauty e con quasi 14 milioni di iscritti provenienti da tutto il mondo. Nel video pubblicato nelle scorse ore i Måneskin si sono lasciati intervistare prima di lasciare la scena a un tu per tu tra la youtuber e Damiano David, durante il quale il frontman del gruppo si è sottoposto a una sessione di make up a cura della stessa Nikkie.

Il faccia a faccia con NikkieTutorials

Conosciuta con il nome del suo canale NikkieTutorials, Nikkie de Jager si può considerare una delle più note youtuber al mondo attive nel settore beauty. I suoi video attirano regolarmente più di 10 milioni di visualizzazioni e – come suggerisce il nome del canale – trattano principalmente guide all'applicazione di trucchi e make up. All'interno del canale non mancano ovviamente recensioni di prodotti e altre digressioni, delle quali fa appunto parte l'intervista con i Måneskin: Nikkie de Jager è anche conduttrice televisiva e in patria ha tenuto compagnia ai telespettatori olandesi durante l'Eurovision Song Contest; è stato in occasione della manifestazione canora che Nikkie ha conosciuto il gruppo, e nel corso dell'intervista il tema è emerso a più riprese.

Le domande a Damiano

Nella prima parte dell'intervista le domande sono rivolte a tutto il gruppo, ma la maggior parte del video è dedicata a una sessione di trucco faccia a faccia con Damiano David, nella quale il cantante dei Måneskin risponde alle domande della sua truccatrice/intervistatrice. Dal nome dei suoi gatti – Bidet e Legolas – a dove spera che si tenga la prossima edizione dell'Eurovision – tra Roma e Milano –, passando per le influenze musicali del gruppo – dai grandi degli anni '70 a Harry Styles: i due chiacchierano per circa un quarto d'ora mentre Nikkie ricrea su Damiano il suo stile tipico, descrivendo accuratamente ogni singolo passo della creazione artistica; al termine della clip, il risultato viene mostrato ai compagni della band.