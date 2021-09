DAZN down, lo streaming dà ancora problemi: in tilt anche Juventus-Milan I problemi lamentati online dietro agli hashtag #daznout e #dazndown sono gli stessi che hanno afflitto il servizio fin dal debutto della Serie A a marchio DAZN: l’audio arriva in ritardo rispetto al video, l’immagine si deteriora fino a rendere poco riconoscibili gli elementi in campo e, nei casi peggiori, il flusso video salta o si interrompe.

A cura di Lorenzo Longhitano

Sta diventando un copione prevedibile quello dei weekend calcistici su DAZN, la piattaforma di streaming video via Internet che ha acquisito i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A in Italia. Come già successo durante le precedenti giornate di campionato, anche questa sera il servizio del gruppo con sede a Londra ha manifestato problemi di ricezione sui dispositivi di alcuni clienti, lasciando un numero imprecisato di tifosi di Juventus e Milan a lamentarsi sui canali social della qualità della diretta trasmessa.

I problemi di Juventus-Milan su DAZN

I problemi sono iniziati ancora prima del fischio d'inizio della partita e sono in sostanza gli stessi che hanno afflitto il servizio fin dal debutto della Serie A a marchio DAZN: l'audio arriva in ritardo rispetto al video, l'immagine si deteriora fino a rendere poco riconoscibili gli elementi in campo e, nei casi peggiori, il flusso video salta o si interrompe. Nelle segnalazioni più catastrofiche tornano ad affacciarsi due spettri ormai ben noti ai tifosi: la rotella di caricamento dello streaming e l'errore Persa connessione alla rete, con codice 10_005_001.

Una fase da dimenticare

Già durante Sassuolo-Torino di venerdì 17 settembre e soprattutto durante Inter-Bologna di sabato 18 settembre i tifosi si erano riversati a manifestare il loro disappunto sotto l'hashtag #daznout. I presagi negativi sulla partita di questa sera non erano insomma mancati, soprattutto a causa dell'alto numero di spettatori atteso per un match come Juventus-Milan. I gestori del servizio avevano già risposto alle critiche di abbonati e osservatori esterni raccontando inizialmente di malfunzionamenti di entità trascurabile e poi di disservizi dovuti a una fase di assestamento dell'offerta, che sarebbero stati presto risolti. Ormai però è sempre più difficile parlare di fase di assestamento – dopo la quarta giornata di problemi e con un numero sempre più elevato di clienti che hanno denunciato di non essere riusciti a godersi i match per i quali pagano un abbonamento mensile.

Il confronto con Amazon

La situazione per DAZN diventa ancora più problematica dopo quanto è invece riuscita a fare Amazon in occasione della prima partita di Champions League diffusa in diretta sul suolo italiano. Nella giornata di mercoledì 15 settembre il servizio di streaming del colosso dell'ecommerce ha trasmesso un evento in alta definizione nelle case e sui dispositivi di milioni di persone, senza che si registrassero particolari rallentamenti, interruzioni o perdita di qualità del segnale. Inter-Real Madrid è stata l'occasione per dimostrare che l'infrastruttura Internet nostrana ha la capacità di reggere la diffusione di un evento di massa come una partita di calcio di interesse nazionale, mentre fino al weekend scorso alcuni osservatori avanzavano ancora l'ipotesi che i problemi di DAZN avessero più a che vedere con lo stato della rete italiana che con l'azienda londinese.

Le cose non stanno così, nonostante la gestione delle dirette di DAZN ma anche di Mediaset Infinity, che solo mercoledì scorso si è imbattuta in problemi molto simili a quelli che stanno affliggendo gli appassionati di Serie A. Amazon ha sicuramente esperienza e risorse economiche più ingenti da mettere al servizio di eventi in diretta di grande interesse, ma DAZN si è assunta un impegno del quale conosceva la natura e che ora dovrà cercare di onorare al meglio fornendo un servizio adeguato a tutta la sua base di utenti.