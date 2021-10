DAZN dà problemi anche oggi, lo streaming non funziona durante Atalanta-Milan Quello che si sta verificando in questi minuti è l’ultimo episodio di una serie cominciata nella prima giornata di campionato. I problemi segnalati dai tifosi sintonizzati su Atalanta-Milan sono sempre gli stessi: lo streaming non funziona, la qualità dell’immagine è bassa e nei casi più gravi la trasmissione si blocca.

A cura di Lorenzo Longhitano

Anche oggi Dazn non si vede, e il caso di questi minuti purtroppo non è che l'ennesimo dall'inizio del torneo calcistico di Serie A che il gruppo trasmette a centinaia di migliaia di abbonati. In particolare lo streaming del match tra Atalanta e Milan di oggi, domenica 3 ottobre, e in onda da qualche minuto, sta dando problemi a un numero imprecisato di tifosi: i disservizi sono cominciati diversi minuti dopo il fischio di inizio, manifestando i sintomi che una parte degli abbonati Dazn ormai ha ormai imparato a conoscere: trasmissione che si blocca, rotella di caricamento permanente, messaggi di errore e qualità dell'immagine bassa.

La partita chiude una settima giornata da dimenticare per il provider: sabato disservizi simili si sono verificati anche durante Torino-Juventus, mentre nella giornata di domenica non sono mancate segnalazioni relative alle partite del pomeriggio. Il filo rosso che unisce gli eventi colpiti dai disservizi è sempre il medesimo, ovvero l'interesse che suscitano e dunque il numero di spettatori connessi contemporaneamente a Dazn per tentare di godersi la partita. Nonostante i potenziamenti effettuati nelle scorse settimane, il gruppo sembra avere ancora problemi nella gestione delle CDN, le infrastrutture che vengono noleggiate in tutto il Paese per replicare efficacemente sul territorio lo streaming delle partite. Il loro utilizzo va previsto e tarato in base alle esigenze dei singoli match, ed errori di configurazione possono portare a problemi che, seppur localizzati, in alcuni match colpiscono un numero non indifferente di clienti.

Risalire al numero di tifosi colpiti partendo dalle segnalazioni social resta difficile; le segnalazioni al momento sembrano meno di quelle fatte registrare nelle scorse settimane, anche se Dazn finora non ha mai fornito dati sull'estensione dei disservizi che hanno coinvolto la piattaforma. A prescindere dall'entità del danno però ci sono persone che hanno acquistato un servizio del quale non stanno usufruendo come promesso loro: nei giorni scorsi Dazn si era già offerta di rimborsare un mese di abbonamento ai tifosi colpiti dal blackout di Sampdoria-Napoli; per sapere come agirà a margine di quest'ultima partita occorrerà attendere.