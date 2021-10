Denis Dosio si è iscritto al sito hard OnlyFans L’annuncio l’ha dato ieri lo stesso ragazzo con un post su Instagram, ma Dosio non è l’unico personaggio noto del mondo della televisione nostrana ad approdare su OnlyFans. La piattaforma permette di pubblicare contenuti visibili pagando l’autore con un abbonamento e non è legata alle regole degli altri social in materia di nudo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Dai YouTube alla TV con il Grande Fratello VIP, per poi passare a un'altra piattaforma online in realtà ancora poco frequentata dai personaggi famosi in Italia: il sito hard OnlyFans. Il percorso di Denis Dosio — tiktoker e influencer di soli 20 anni — si è appena arricchito di una nuova tappa che lo metterà in contatto con i suoi follower più assidui, ma che al contempo sta già facendo discutere una parte dei suoi seguaci.

Perché OnlyFans

L'annuncio l'ha dato ieri lo stesso ragazzo con un post su Instagram, ma Dosio non è l'unico personaggio noto del mondo della televisione nostrana ad approdare su OnlyFans: gli ex tronisti Mariano Catanzaro e Lucas Peracchi hanno già intrapreso il medesimo percorso. Su OnlyFans infatti gli autori di un profilo possono pubblicare contenuti visibili a pagamento da un pubblico di abbonati che corrisponde denaro direttamente a loro — con una commissione trattenuta dai gestori del sito; la tipologia di materiale che è possibile pubblicare non è vincolata dalle stringenti regole di Instagram in materia di nudo, e ai fan è data la possibilità di inviare messaggi ai loro beniamini. Questi aspetti hanno reso il sito particolarmente gettonato dai e dalle sex worker, e più in generale da qualunque tipo di personalità interessata a coltivare un rapporto con i propri seguaci e a guadagnare denaro nel processo.

La spiegazione di Dosio

La natura dei contenuti che verranno pubblicati sul profilo OnlyFans di Dosio è già stata suggerita nell'annuncio pubblicato su Instagram, mentre in una serie di storie sul social fotografico il ragazzo ha raccontato cosa l'ha spinto alla decisione.