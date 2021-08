Dentro al camper da 2 milioni di dollari con design da yacht e garage interno Più che un camper è un vero e proprio appartamento di lusso su ruote. Il produttore lo ha presentato come uno yacht da terra, con tre stanze separate tra le quali una camera da letto con materassi king size, interni progettati da un’azienda leader nel settore nautico e un garage interno con lo spazio per contenere un’auto aggiuntiva.

A cura di Lorenzo Longhitano

Anche in questa stagione estiva non manca chi ha deciso di spostarsi verso la propria destinazione in camper o in roulotte, eppure in pochi potrebbero permettersi di farlo a bordo dell'ultimo modello presentato dalla casa ungherese Dembell: si chiama Motorhome, e più che un camper è un vero e proprio appartamento di lusso su ruote. Non per niente il produttore lo ha presentato come uno yacht da terra, con interni progettati da un'azienda leader nel settore nautico e un garage interno con lo spazio per contenere un'auto aggiuntiva.

Il superveicolo vanta diverse caratteristiche uniche a cominciare dalle aziende che hanno contribuito alla progettazione. Il telaio a tre assi è stato realizzato da Mercedes, mentre la progettazione degli interni è stata affidata al gruppo italiano Azimut Yachts. Lo spazio a disposizione – ottimizzato al massimo grazie a una struttura espandibile – è talmente ampio che Motorhome è diviso in vere e proprie stanze.

Dietro ai sedili massaggianti riservati a guidatore e a altri tre passeggeri si estende un comodo soggiorno che include divano in pelle con tavolo e angolo cucina con elettrodomestici di marca, tra forno, lavastoviglie, microonde e frigorifero, mentre per l'intrattenimento sono stati inseriti un televisore da 55 pollici e un sistema home theatre firmato Bose. Un breve corridoio dà accesso al bagno con doccia, mentre in fondo al veicolo trova spazio una camera da letto con materasso king size.

Tra le caratteristiche che rendono unico (e costoso) Motorhome non mancano riscaldamento a pavimento, pannelli solari e un garage interno. A seconda del modello scelto è possibile conservare all'interno del veicolo biciclette, piccole auto e perfino supercar come ua Ferrari California. Il prezzo del veicolo ovviamente non è basso, ma non è ancora stato reso noto ufficialmente dal produttore, ma secondo il portale specializzato LuxuryLaunches potrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di dollari.