Di quali colori saranno i nuovi iPhone 13 (ce ne sono due inediti) Gli appassionati di tecnologia saranno desiderosi di conoscere le specifiche tecniche dei nuovi smartphone che saranno presentati martedì 14 settembre, ma non manca neppure chi è interessato all’aspetto estetico dei futuri gadget e in particolare alle colorazioni in arrivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il lancio dei nuovi iPhone 13 ormai è alle porte. Apple ha inoltrato gli inviti per la presentazione ufficiale, che si terrà la mattina di martedì 14 settembre – alle 19 ora italiana. Lo streaming dall'Apple Park di Cupertino si potrà seguire anche dalle pagine di Fanpage.it e rivelerà tutti i dettagli sui dispositivi dell'azienda guidata da Tim Cook; se però i più appassionati di tecnologia saranno desiderosi di conoscere le specifiche tecniche dei nuovi smartphone, non manca chi è interessato all'aspetto estetico dei futuri gadget e in particolare alle colorazioni in arrivo. Ecco dunque tutto quello che c'è da sapere al riguardo.

Le colorazioni di iPhone 13

Di certezze assoluta sulle colorazioni dei nuovi iPhone in realtà non ne esistono, dal momento che questa informazione verrà comunicata in via ufficiale da Apple durante la presentazione. Come per molte altre informazioni sui nuovi modelli, alcune delle indiscrezioni circolate in Rete nei mesi scorsi possono rivelarsi più attendibili di altre; in particolare sul sito di un rivenditore online è apparso brevemente un elenco di modelli comprensivo dei colori loro legati, che è coerente con altre voci di corridoio trapelate in precedenza e che divide i telefoni in questo modo: da una parte iPhone 13 e 13 Mini, disponibili nelle colorazioni rosso, blu, viola, rosso, nero, bianco e rosa; dall'altra iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, acquistabili nei colori oro, argento, nero e bronzo.

I nuovi colori (e quelli eliminati)

Tra le tonalità elencate i più affezionati avranno notato delle novità: il rosa dovrebbe sostituire il verde nei modelli iPhone 13 e iPhone 13 mini; bronzo e nero, dedicate a iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, dovrebbero invece sostituire gli attuali blu pacifico e grafite. Da un punto di vista estetico l'offerta sarebbe dunque allineata a quanto proposto da Apple anche l'anno scorso – con colorazioni più vivaci riservate ai modelli più compatti ed economici, e tonalità più sobrie ed eleganti per i più costosi modelli professionali. Se le voci di corridoio circolate finora o meno siano effettivamente accurate emergerà tra pochi giorni: l'appuntamento con la risposta a questo interrogativo è fissato per martedì sera.