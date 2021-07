Domande e risposte, moderatori e filtri anti-bulli: tutti i nuovi strumenti per le dirette su TiKTok La sfida tra TikTok e Instagram prosegue con l’arrivo sulla piattaforma cinese di nuovi strumenti per le dirette. Tra questi una funzione di domande e risposte, un filtro contro le parole volgari e la possibilità di selezionare dei moderatori che possano concentrarsi sulla moderazione dei commenti al posto dell’autore.

A cura di Marco Paretti

Nel corso degli ultimi mesi le dirette su TikTok sono diventate un importante strumento che l'applicazione cinese ha utilizzato per differenziarsi e competere con Instagram, dove i video dal vivo hanno sempre fatto parte degli strumenti a disposizione dei creator. Anche su TikTok le dirette ci sono (quasi) sempre state, ma, rispetto alla controparte in mano all'azienda di Mark Zuckerberg, mancavano alcuni elementi che invece ora faranno capolino all'interno dell'app. Tra questi una funzione di domande e risposte, un filtro contro le parole volgari e la possibilità di selezionare dei moderatori che possano concentrarsi sulla moderazione dei commenti al posto dell'autore.

Nel caso della funzione di Domande e Risposte, la novità va a proporre uno strumento in competizione con quello simile disponibile su Instagram: in breve, l'autore di una diretta può selezionare le domande inviate dagli utenti e rispondere mostrando a schermo la domanda. Una funzione utile per tutti quei creator che utilizzano la piattaforma per informare. La selezione dei moderatori, invece, consente all'autore di indicare un utente che avrà poi la possibilità di bloccare commenti volgari o altri utenti sgarbati durante le dirette, in modo da lasciare libero il creator di concentrarsi sul contenuto mostrato in live. In maniera simile, quindi, a quanto succede su Twitch.

Le dirette di TikTok aggiungono inoltre alcuni strumenti interessanti, come la possibilità di continuare a guardare una diretta anche quando si fa altro con la funzione Picture-in-Picture, disponibile sia su iOS che su Android, e la funzione che consente di avviare una diretta con un altro creator. La pagina dedicata alle live sarà inoltre ulteriormente sviluppata suddividendo le dirette per categorie, tra cui Domande&Risposte, Gaming, Talents, Fashion e Daily Life. Infine, TikTok ha aggiunto due novità per limitare il bullismo: un filtro per parole chiave e un avviso che chiede agli utenti di riflettere sull’impatto delle loro parole prima di pubblicare un commento potenzialmente scortese o offensivo.