Negli ultimi giorni nelle storie di Instagram ha iniziato a diffondersi una novità: il testo animato, o didascalia in movimento. Questa versione speciale del normale testo in sovrimpressione subisce trasformazioni nel corso del video, rendendosi più interessante agli occhi degli spettatori. Instagram in realtà ne ha annunciato l'arrivo settimana scorsa, ma solo ultimamente influencer e altri utenti stanno imparando a utilizzare questo nuovo strumento per esprimersi all'interno della sezione del social dedicata ai contenuti effimeri.

Cos'è il testo animato nelle storie Instagram

Il testo animato nelle storie Instagram funziona come un attributo aggiuntivo che è possibile assegnare al normale testo in sovrimpressione nelle storie del social. I caratteri tipografici a disposizione in questa sezione non cambiano; semplicemente, un nuovo tasto dedicato alla funzionalità permetterà di trasformare il testo scritto da statico ad animato. Ogni font è caratterizzato da un tipo di animazione diversa e una volta confermata la scelta di volerlo animare si può vedere in anteprima il comportamento del testo scritto.

Come aggiungere il testo animato nelle storie Instagram

Per aggiungere il testo animato in una nuova storia è si inizia scrivendo normalmente all'interno di una storia. La nuova funzione è utilizzabile sia aggiungendo una didascalia a un contenuto multimediale, sia creando una storia interamente basata sul testo. Il pulsante per trasformare il normale testo statico in un testo animato si trova tra gli strumenti dedicati alla scrittura ed è l'ultimo sulla destra, contrassegnato da una lettera A inclinata. Premere il tasto anima immediatamente il testo scritto con lo stile abbinato al carattere scelto; cambiando il carattere, cambia lo stile di animazione. Il testo a macchina ad esempio comparirà in sequenza, mentre quello al neon brillerà di una tenue luminescenza.

Il testo si può poi posizionare a piacimento nella schermata, scegliendone come di consueto il colore. Premendo il tasto Fine si registrano le modifiche e si prosegue al passaggio successivo, ovvero alla pubblicazione del contenuto.