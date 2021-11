È morta Stacey, la mamma che condivideva su TikTok la sua battaglia contro il cancro Il suo ultimo video ha raggiunto 1,3 milioni di utenti, mentre l’annuncio della scomparsa sta continuando a commuovere la platea del social da due giorni.

A cura di Lorenzo Longhitano

Sono decine di migliaia i messaggi di cordoglio che la comunità di TikTok sta riversando sul profilo di Stacey Pentland, una donna britannica che si è spenta a 37 anni dopo una malattia che ha condiviso proprio sulla piattaforma cinese. La donna, malata di cancro da mesi, aveva aperto un canale su TikTok per raccontare il suo percorso a un pubblico che fino a oggi è cresciuto fino ad arrivare a quota 200.000 persone. Il suo ultimo video ha però raggiunto 1,3 milioni di utenti, mentre l'annuncio della scomparsa sta continuando a commuovere la platea del social da due giorni.

La storia di Stacey Pentland

Pentland aveva scoperto per caso della sua malattia, quando ormai era troppo tardi per intraprendere un percorso di cura. Come ha avuto modo di raccontare lei stessa sul suo profilo TikTok, ad aprile del 2020 ha semplicemente avvertito un intenso dolore alla schiena mentre tagliava l'erba del prato di casa; dopo una visita all'ospedale le è stato diagnosticato un tumore con metastasi in tutto il corpo, che non ha lasciato ai medici alcuna opzione terapeutica efficace. Nonostante l'esito infausto della malattia fosse già scritto, la donna ha comunque deciso di sottoporsi alla chemioterapia per rallentare la progressione dei tumori e guadagnare più tempo possibile da passare con i quattro figli.

La testimonianza su TikTok

Il profilo aperto su TikTok fa parte del percorso che la donna ha intrapreso da un anno a questa parte: "L'ho aperto in un momento in cui mi sentivo terribilmente sola e non volevo che nessun altro nella mia condizione si sentisse mai in quel modo", ha raccontato. La sua storia ha portato anche alcuni utenti a sottoporsi a un check-up preventivo e a scoprire in tempo la loro malattia. Pochi giorni fa era arrivato l'ultimo aggiornamento su TikTok, prima che Pentland venisse portata dalla famiglia in una struttura specializzata. La notizia della morte è arrivata pochi giorni dopo