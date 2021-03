Gli utenti di TikTok sono in lutto: Ronald Williams, "nonno" adottivo di milioni di utenti sulla piattaforma di condivisione video, è morto nella giornata di ieri all'età di 79 anni. La notizia è stata comunicata ai fan sul profilo social ufficiale di Williams, ma a darla è stato il nipote Ryan Adams, che spesso appariva sul canale nei video girati con il nonno. Il video che gli dà l'addio commemorandolo è stato visualizzato più di 30 milioni di volte nel giro di poche ore, raccogliendo l'affetto di tutte le persone che hanno incrociato i suoi video sul social almeno una volta nell'ultimo anno.

Williams infatti era presente su TikTok da poco più di un anno: si è presentato ai suoi utenti nel mese di febbraio del 2020 come un sosia vivente di Lou Pickles, personaggio della serie Rugrats con il quale la somiglianza era effettivamente impressionante. Questo aspetto da solo gli è valso un milione di seguaci raccolti nel giro di meno di due mesi; oltre ad avere un gemello a cartoni animati, Williams vantava però simpatia da vendere e una voglia innata di mettersi in gioco per divertire gli spettatori su TikTok. L'età di Williams, nato nel 1941, ha senz'altro giocato una parte nella sua popolarità online; lui stesso del resto amava rivolgersi ai suoi follower chiamandoli grandkids, o nipotini.

Il suo nipote di sangue, Ryan Adams, ha voluto rivolgersi proprio a questo pubblico nel commemorare il nonno. Il ragazzo è stato partner di Williams in molte delle clip girate e pubblicate sul social, ma negli ultimi giorni assunto una posizione preminente all'interno del canale in un ruolo doloroso – comunicare gli aggiornamenti sullo stato di salute del nonno, diventato ultimamente precario. Nelle clip pubblicate dopo la morte, Adams ha ricordato il nonno con parole rivolte a tutti gli spettatori: "Vi ha amati tutti, chiamandovi nipotini per una ragione ben precisa: perché teneva molto a voi. Non eravate gli unici felici di vederlo in video; lui stesso era felice nel sapervi felici".