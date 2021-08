È morto Omar Palermo, lo youtuber di “Youtubo anche io” aveva 42 anni Dopo ore di incertezza sulla sua sorte è arrivata la notizia che il suo mezzo milione di fan non avrebbe mai voluto ricevere: Omar Palermo – star di YouTube conosciuta ai più come “Youtubo anche io” – è morto nella giornata di ieri, mercoledì 18 agosto, all’età di 42 anni, in una clinica del cosentino dove era ricoverato da tempo.

Quella che inizialmente era soltanto un'indiscrezione è stata pubblicata nelle scorse ore da Sciacca stesso, che nella sua ricerca dello youtuber era riuscito a localizzarlo in una clinica dove sembra si stesse sottoponendo a una riabilitazione in seguito a una caduta. Nel corso della sua attività di ricerca il ragazzo era stato poi contattato da un individuo che si è presentato come il cugino di Omar; è stato quest'ultimo a informarlo della scomparsa dell'uomo, che sembra sia dovuta a un infarto.

La carriera su YouTube

Originario di Rossano, in Calabria, Omar era diventato una vera e propria celebrità su YouTube con lo pseudonimo di Youtubo anche io, attraverso il quale ha pubblicato per mesi video nei quali si mostrava in abbuffate improbabili. La sua attività relativamente breve sulla piattaforma di condivisione video gli è comunque valsa l'affetto e l'interesse di centinaia di migliaia di fan. I suoi video hanno raccolto picchi di 4 milioni di visualizzazioni e sono raccolti in canale che conta più di mezzo milione di follower. Omar in realtà non pubblicava più video su YouTube da ormai più di due anni, ma nonostante l'assenza è rimasto nel cuore di chi lo aveva seguito nel suo percorso online.

L'ultimo video e il saluto dei fan

La sua ultima clip su YouTube risale all'8 giugno 2019, ma tra i commenti in evidenza ospita un vero e proprio commiato scritto dallo youtuber un anno dopo la scomparsa, pubblicato sia per salutare i fan che per rassicurarli sul suo stato di salute.

Buongiorno, cari Amici followers, come già fatto, sono Qui per ribadirvi che ho deciso di non pubblicare più nuovi video. Scelta spontanea e senza nessun tipo di problema che riguardi la mia persona. Vi chiederei gentilmente di ricordare quando dicevo che avrei potuto smettere da un momento all’altro e che non sarei mica stato sul Tubo per sempre. Quindi — rassicurandoVi— vi invito a non continuare più a scrivere falsità sul mio conto e — soprattutto— a stare sereni . Grazie. YouTubo Anche Io 🌞

Il ricovero – in ospedale prima e in clinica poi – risalgono a diversi mesi dopo la pubblicazione del messaggio. A pochi minuti dalla notizia della scomparsa, tra i commenti ai video di Youtubo anche io hanno iniziato ad apparire quelli di cordoglio dei fan che gli augurano un buon viaggio e un sereno riposo.